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Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета

Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета

Сегодня, 18:12
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Валентина Палкина
Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета


Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета. Как выяснила Валентина Палкина, в поселке есть и другие мастера, которые лепят фигуры, радующие местных жителей.

Эта девушка - воспоминание юности, когда студентки сельхозинститута готовились к экзаменам на Октябрьском проспекте областного центра. Сначала скульптуру Леонида Дербенева оценили соседи, а потом, по фотографиям, и друзья-однокурсники. Лепить объемные и даже многофигурные композиции мастер из Тужи начал шесть лет назад. Среди них - и животные, и литературные персонажи. Было бы время и вдохновение, а делать не так и сложно, считает Леонид.

ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ:
«Замесить, если холодная погода, с водой сделать замес, а потом подмерзнет, и уже фигурка получится».

Трудности возникают, когда покрываешь краской. На снег она ложится легко, а ко льду прилипает плохо. Не обошлось в этом году и без казуса. Изначально девушка была темноволосой, но макушка подтаяла на солнце, и краска стекла на лицо, пришлось переделывать. Но скульптура все равно вызывает восхищение. Мастерство Леонида Дербенева признают и другие умельцы из Тужи, которые работают со снегом и с деревом. Их фигуры можно увидеть и рядом с домом, и на тропе здоровья, которая пользуется большой популярностью у жителей поселка.

ГЕННАДИЙ РОГАТНЕВ:
«Снега мало, и он сухой, пришлось брать в уазик воды, лопаты, тазики взяли и начали лепить, стало получаться, мы довольны».

Какая именно фигура получится, мастера иногда решают уже в процессе. И даже то, что снега мало, не мешает. Найдут пенек, и в зависимости от его размеров в лесу появляется крыса - символ наступившего года, или медведь, почти в натуральную величину. И за каждым поворотом - новая снежная фигура. Любимое место отдыха тужинцев сейчас запечатлено и на картине. Красота зимнего леса вдохновила Владимира Аксенова, который никогда и не предполагал, что, когда выйдет на пенсию, творчество настолько увлечет его. Первые работы выполнены на пластинках, сюжеты в основном сказочные, делал для жены, работавшей тогда в детском саду. Дальше - больше. Хотелось попробовать разные техники, осваивал чеканку, гравюру, но ближе всего оказалась живопись. Любимый жанр - пейзажи, деревенские и морские, родом Владимир с Дальнего Востока.

ВЛАДИМИР АКСЕНОВ:
«Раньше думал, как передать, скажем, стекло или прозрачность волны, стало получаться все».

Картины в доме Аксеновых - везде, да и во дворе много интересного. Так что в Туже есть, что посмотреть и поучиться у мастеров, как украсить окружающее пространство.
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