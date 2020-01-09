Снежная скульптура умельца из Тужи продолжает покорять просторы интернета. Как выяснила Валентина Палкина, в поселке есть и другие мастера, которые лепят фигуры, радующие местных жителей.Эта девушка - воспоминание юности, когда студентки сельхозинститута готовились к экзаменам на Октябрьском проспекте областного центра. Сначала скульптуру Леонида Дербенева оценили соседи, а потом, по фотографиям, и друзья-однокурсники. Лепить объемные и даже многофигурные композиции мастер из Тужи начал шесть лет назад. Среди них - и животные, и литературные персонажи. Было бы время и вдохновение, а делать не так и сложно, считает Леонид.Трудности возникают, когда покрываешь краской. На снег она ложится легко, а ко льду прилипает плохо. Не обошлось в этом году и без казуса. Изначально девушка была темноволосой, но макушка подтаяла на солнце, и краска стекла на лицо, пришлось переделывать. Но скульптура все равно вызывает восхищение. Мастерство Леонида Дербенева признают и другие умельцы из Тужи, которые работают со снегом и с деревом. Их фигуры можно увидеть и рядом с домом, и на тропе здоровья, которая пользуется большой популярностью у жителей поселка.Какая именно фигура получится, мастера иногда решают уже в процессе. И даже то, что снега мало, не мешает. Найдут пенек, и в зависимости от его размеров в лесу появляется крыса - символ наступившего года, или медведь, почти в натуральную величину. И за каждым поворотом - новая снежная фигура. Любимое место отдыха тужинцев сейчас запечатлено и на картине. Красота зимнего леса вдохновила Владимира Аксенова, который никогда и не предполагал, что, когда выйдет на пенсию, творчество настолько увлечет его. Первые работы выполнены на пластинках, сюжеты в основном сказочные, делал для жены, работавшей тогда в детском саду. Дальше - больше. Хотелось попробовать разные техники, осваивал чеканку, гравюру, но ближе всего оказалась живопись. Любимый жанр - пейзажи, деревенские и морские, родом Владимир с Дальнего Востока.Картины в доме Аксеновых - везде, да и во дворе много интересного. Так что в Туже есть, что посмотреть и поучиться у мастеров, как украсить окружающее пространство.