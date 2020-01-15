РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте

В Общественной палате накануне обсуждали повышение стоимости проезда в городском и пригородном транспорте. Из чего складывается цена проезда и сколько будет стоить поездка в автобусе или троллейбусе по Кирову?Последний раз тариф на проезд в городском транспорте повышали в феврале 2017 Эта привело к целому ряду серьезных проблем в отрасли пассажирских перевозок. Автопарк обновляется медленно, зарплата у водителей практически не растёт, наблюдается кадровый голод - мало кто идет работать водителем. Отпугивают низкие зарплаты при очень тяжелом труде. При этом цены за прошедшие 3 года существенно выросли, особенно на топливо, а его доля в стоимости поездки - 30%.Перевозчики стараются экономить - покупают автобусы с газомоторным топливом, меняют большие автобусы на средние и маленькие. По такому пути пошли и на междугородних, и на городских маршрутах, но все равно перевозки за три года стали убыточны. Повышать стоимость проезда придется. Рассчитывая предельно допустимый тариф на перевозки, в РСТ руководствовались интересами жителей Кировской области.Итак, с 1 февраля стоимость поездки в общественном транспорте должна быть не менее 26 рублей, считают в региональной службе по тарифам. Что касается междугороднего сообщения, то в 2020 году себестоимость проезда там составит не менее 4 рублей за 1 пассажиро-километр.