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РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте

РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте

Сегодня, 10:50
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Иван Швецов
РСТ рассказала об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте


В Общественной палате накануне обсуждали повышение стоимости проезда в городском и пригородном транспорте. Из чего складывается цена проезда и сколько будет стоить поездка в автобусе или троллейбусе по Кирову?  

Последний раз тариф на проезд в городском транспорте повышали в феврале 2017 Эта привело к целому ряду серьезных проблем в отрасли пассажирских перевозок. Автопарк обновляется медленно, зарплата у водителей практически не растёт, наблюдается кадровый голод - мало кто идет работать водителем. Отпугивают низкие зарплаты при очень тяжелом труде. При этом цены за прошедшие 3 года существенно выросли, особенно на топливо, а его доля в стоимости поездки - 30%.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Если в 2017 году стоимость ГСМ составляла 37 рублей, то на сегодняшний день, вы все видите, он стоит 49 рублей. В денежном эквиваленте у нас увеличение затрат на топливо на 30 с лишним миллионов. А объем в литрах не увеличился».

Перевозчики стараются экономить - покупают автобусы с газомоторным топливом, меняют большие автобусы на средние и маленькие. По такому пути пошли и на междугородних, и на городских маршрутах, но все равно перевозки за три года стали убыточны. Повышать стоимость проезда придется. Рассчитывая предельно допустимый тариф на перевозки, в РСТ руководствовались интересами жителей Кировской области.

МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прибыль нами была сокращена. В методике рекомендуется уровень рентабельности около 10%. Мы сделали 2,5%, чтобы стоимость 1 поездки была не 29 с лишним рублей, а 26 рублей».

Итак, с 1 февраля стоимость поездки в общественном транспорте должна быть не менее 26 рублей, считают в региональной службе по тарифам. Что касается междугороднего сообщения, то в 2020 году себестоимость проезда там составит не менее 4 рублей за 1 пассажиро-километр.
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