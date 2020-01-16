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Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус

Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус

Вчера, 11:03
390
Александра Гуляева
Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус


Один миллион яиц в день - такую планку поставили себе на птицефабрике в Советске. Достичь подобных результатов планируют благодаря постепенной модернизации. После нового года на фабрике ввели в эксплуатацию еще один корпус.

В новом корпусе птицефабрики одновременно живут 145 тысяч кур несушек породы кросс-ломан. Корпус ввели в работу после Нового года. Современное оснащение позволяет создать для птиц хорошие условия.

АЛЕКСЕЙ БАРАМЗИН, УЧРЕДИТЕЛЬ АГРОФИРМЫ:
«Здесь автоматическая подача корма, воды, помётоудаление, микроклимат контролируется, поддерживается комфортная температура для того, чтобы птица чувствовала себя комфортно».

За тем, как работает птицефабрика сегодня наблюдает губернатор Кировской области Игорь Васильев. Эта птицефабрика имеет большое значение для развития региона. Яйцо, которое здесь производится, поставляется в Нижний Новгород, Пермь, Москву и Краснодарский край.

АЛЕКСЕЙ БАРАМЗИН, УЧРЕДИТЕЛЬ АГРОФИРМЫ:
«Мы запустили логистический центр, в котором сейчас находимся. Площадью 900 квадратных метров. В мае месяце мы закупили и смонтировали сортировальную машину. Современные системы логистики способы без потери качества на 3-4 тысячи километров перевозить яйцо в любой регион».

Высокое качество продукции удается обеспечить благодаря оборудованию из Германии и Италии. 24 часа в сутки специалисты в Европе контролируют ситуацию в корпусе при помощи компьютера и готовы дать совет.  Ежедневно на птицефабрике производят 600 тысяч штук яиц, в марте планируют ввести в строй еще один корпус, тогда производство достигнет 800 тысяч яиц в день. А к концу года здесь планируют производить по миллиону яиц ежедневно.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если мы вспомним несколько лет назад птицефабрики мясные, то они закрывались в основном. А сейчас они открываются и работают на самом современном оборудовании. Работают с логистическими центрами крупных сетевых компаний, отправляют нашу продукцию не только в область, но и за пределы. Соответственно, мы получаем налоги, люди получают рабочие места, предприятия развиваются».

Также в регионе работают еще четыре птицефабрики - в Яранске, Вятских Полянах, Зуевке и Фаленках. В прошлом году все вместе они произвели 535 миллионов яиц.
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