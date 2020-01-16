Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус

Один миллион яиц в день - такую планку поставили себе на птицефабрике в Советске. Достичь подобных результатов планируют благодаря постепенной модернизации. После нового года на фабрике ввели в эксплуатацию еще один корпус.В новом корпусе птицефабрики одновременно живут 145 тысяч кур несушек породы кросс-ломан. Корпус ввели в работу после Нового года. Современное оснащение позволяет создать для птиц хорошие условия.За тем, как работает птицефабрика сегодня наблюдает губернатор Кировской области Игорь Васильев. Эта птицефабрика имеет большое значение для развития региона. Яйцо, которое здесь производится, поставляется в Нижний Новгород, Пермь, Москву и Краснодарский край.Высокое качество продукции удается обеспечить благодаря оборудованию из Германии и Италии. 24 часа в сутки специалисты в Европе контролируют ситуацию в корпусе при помощи компьютера и готовы дать совет. Ежедневно на птицефабрике производят 600 тысяч штук яиц, в марте планируют ввести в строй еще один корпус, тогда производство достигнет 800 тысяч яиц в день. А к концу года здесь планируют производить по миллиону яиц ежедневно.Также в регионе работают еще четыре птицефабрики - в Яранске, Вятских Полянах, Зуевке и Фаленках. В прошлом году все вместе они произвели 535 миллионов яиц.