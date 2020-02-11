В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века

Уникальные документы 17-го века выявлены в Центральном государственном архиве Кировской области. Это купчие на покосные угодья и закладная, которые ранее хранились в Борисо-Глебской церкви села Никульчино.
Скоропись допетровской эпохи простому человеку прочитать практически невозможно - текст написан без пробелов и знаков препинания, в некоторых словах опущены гласные. Даты документов известны, но даже без этого специалисты могут определять время написания - по расстоянию между понтюзо и вержерами, так называются полосы на бумаге ручной работы.
МИХАИЛ МЕЛАНИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ АРХИВОХРАНИЛИЩЕМ ЦГАКО:
«Можно сказать, что для 17 века это самые заурядные документы, это просто купчие, закладные, по ним самые простые люди продавали свои земельные участки, пожни, они написаны на самой дешевой бумаге, ей пользовались рядовые городские жители».
В купчих можно увидеть, и как делились луга в 17 веке - "от реки по черемуховому кусту на вяз безверховатый", от него "на березу крестоватую" и далее "по логу по проточине вниз". Впоследствии эти земельные участки были пожалованы или завещаны Борисо-Глебской церкви села Никулицкого, и документы хранились там более трех веков, чтобы церковь могла подтвердить, что эти покосные угодья получены от определенного человека, который в свою очередь их приобрел.
ИРИНА ЛУПАНОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ЦГАКО:
«"В Хлынове в съезжей избе стольнику и воеводе князю Григорию Афанасьевичу Козловскому сия купчая явлена и в книге записана и пошлины взяты". Козловский - это известная личность, при нем началась перестройка Хлыновского кремля».
Сейчас купчие и закладная 17 века включены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России. Он ведётся с 2003 года и на сегодняшний день содержит 64 исторически значимых документа, среди которых есть и автографы выдающихся личностей - Гавриила Державина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Николая Лобачевского и других.