В Центральном государственном архиве Кировской области выявлены документы XVII века

Уникальные документы 17-го века выявлены в Центральном государственном архиве Кировской области. Это купчие на покосные угодья и закладная, которые ранее хранились в Борисо-Глебской церкви села Никульчино.Скоропись допетровской эпохи простому человеку прочитать практически невозможно - текст написан без пробелов и знаков препинания, в некоторых словах опущены гласные. Даты документов известны, но даже без этого специалисты могут определять время написания - по расстоянию между понтюзо и вержерами, так называются полосы на бумаге ручной работы.В купчих можно увидеть, и как делились луга в 17 веке - "от реки по черемуховому кусту на вяз безверховатый", от него "на березу крестоватую" и далее "по логу по проточине вниз". Впоследствии эти земельные участки были пожалованы или завещаны Борисо-Глебской церкви села Никулицкого, и документы хранились там более трех веков, чтобы церковь могла подтвердить, что эти покосные угодья получены от определенного человека, который в свою очередь их приобрел.Сейчас купчие и закладная 17 века включены в государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда России. Он ведётся с 2003 года и на сегодняшний день содержит 64 исторически значимых документа, среди которых есть и автографы выдающихся личностей - Гавриила Державина, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Николая Лобачевского и других.