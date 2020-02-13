Сегодня отмечается День книгодарения. И кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она проходит в уже четвертый раз и собирает все больше неравнодушных жителей.В Пушкинке для детей и взрослых подготовили различные игры и квесты, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер «У любви есть слова, те слова не умрут». Студия старинного танца и литературное объединение «Молодость» пригласят всех желающих на открытия занятия. Самыми первыми гостями праздника стали первоклассники 14-й школы, который прощались с букварем.И это главная идея праздника – вдохновить детей и взрослых дарить хорошие книги друг другу, а также тем, кто в них особенно нуждается. Так, издания, собранные в библиотеке имени Грина, будут переданы в школу-интернат № 1 города Кирова. А книги, принесенные читателями в Герценку, ждет более дальняя дорога.Добавим, что акция «С любовью в дар!» проходит в библиотеках Кирова и области уже в четвертый раз и приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается во многих странах 14 февраля.