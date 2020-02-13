Прямой эфир
14 фев 18:02 Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 14 фев 17:59 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы 14 фев 17:54 В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе 14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн
-14°C
$
63,45
68,77
15 февраля 02:27
14 фев 18:02 Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью» 14 фев 17:59 В ДХШ города Кирова открылась выставка рисунков, приуроченных к 75-годовщине Великой Победы 14 фев 17:54 В Кирове планируется модернизировать 10 перекрестков, признанных самыми опасными в городе 14 фев 16:12 По поселку Шабалино полдня гулял лось (фото). 14 фев 15:53 В Кирове выясняют обстоятельства гибели пенсионера в траншее теплотрассы. 14 фев 15:44 В Омутнинске заместитель начальника отдела полиции попался на взятке (видео). 14 фев 15:28 Житель Кирова подозревается в сутенерстве и похищении девушки. 14 фев 15:04 В Кирове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» 14 фев 10:53 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кировской области 13 фев 18:13 В Пушкинке литературно-музыкальный вечер посвятили Анне Керн
Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Вчера, 18:02
167
Валентина Палкина
Кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»


Сегодня отмечается День книгодарения. И кировские библиотеки присоединились к общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Она проходит в уже четвертый раз и собирает все больше неравнодушных жителей.

В Пушкинке для детей и взрослых подготовили различные игры и квесты, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер «У любви есть слова, те слова не умрут». Студия старинного танца и литературное объединение «Молодость» пригласят всех желающих на открытия занятия. Самыми первыми гостями праздника стали первоклассники 14-й школы, который прощались с букварем.

ТАТЬЯНА ИБАТУЛЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ ОТДЕЛОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА:
«К нам прилетел герой - Карлсон, поиграл с ребятами, было очень весело, проходят у нас сегодня мастер-классы, ежегодная акция дарения книг, когда мы дарим книги библиотеке, друг другу».

И это главная идея праздника – вдохновить детей и взрослых дарить хорошие книги друг другу, а также тем, кто в них особенно нуждается. Так, издания, собранные в библиотеке имени Грина, будут переданы в школу-интернат № 1 города Кирова. А книги, принесенные читателями в Герценку, ждет более дальняя дорога.

АННА ПРОНИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА АБОНЕМЕНТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА:
«В этом году у нас отправляются книги в Уржумский детский дом для воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет, это и раскраски, и детские сказки, научно-популярные издания, приносят разные книги».

Добавим, что акция «С любовью в дар!» проходит в библиотеках Кирова и области уже в четвертый раз и приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается во многих странах 14 февраля.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама