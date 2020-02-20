С сентября ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Депутаты Госдумы приняли закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Его реализация начнется с сентября. Кировские общественники, исходя из суммы, которую озвучили кировские власти, подсчитали, что один обед для школьника будет стоить 23 рубля в день.Законом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, его организация, требования к поставщикам школьной еды. Однако, кировские родители считают, что сейчас даже платные обеды оставляют желать лучшего. И не верят, что нововведения помогут избежать приобретения некачественных продуктов. Вопиющие случаи поставок сомнительных мяса и молока были выявлены на комбинате питания только за последний месяц.Еще одна проблема - у школьников нет возможности выбора тех или иных продуктов. А между тем, в Кировской области почти 700 детей должны соблюдать особый пищевой режим по медицинским заключениям.В министерстве образования пояснили, что сейчас анализируется информация по состоянию пищеблоков во всех школах региона. Что касается малых школ в районах, где нет столовых, вопрос будет прорабатываться по каждому объекту индивидуально. В областном центре отчитались, что практически все школьные столовые оснащены современным оборудованием. Депутатов волновало, успеют ли все учащиеся пообедать вовремя.Показательно, что на депутатской комиссии даже не был поднят вопрос финансирования. Хотя городскому бюджету тоже придется выделять немалые средства на бесплатное питание учеников начальных классов. Пока предполагается, что в Кировскую область вместе с федеральными средствами на эти цели поступит 270 млн рублей. Общественники подсчитали, что сумма на одного ребенка в день составит 23 рубля. Как можно полноценно пообедать за эти деньги, пока не совсем понятно. Причем, субсидия будет направлена в регион только в случае стопроцентной готовности каждой школы организовать питание к 1 сентября 2020 года.