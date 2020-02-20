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С сентября ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

С сентября ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Сегодня, 12:21
191
Валентина Палкина
С сентября ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием


Депутаты Госдумы приняли закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Его реализация начнется с сентября. Кировские общественники, исходя из суммы, которую озвучили кировские власти, подсчитали, что один обед для школьника будет стоить 23 рубля в день.

Законом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, его организация, требования к поставщикам школьной еды. Однако, кировские родители считают, что сейчас даже платные обеды оставляют желать лучшего. И не верят, что нововведения помогут избежать приобретения некачественных продуктов. Вопиющие случаи поставок сомнительных мяса и молока были выявлены на комбинате питания только за последний месяц.

МАРИНА СУНЦОВА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МАТЕРЕЙ":
«Непонятная фирма в Чайковском, выигравшая тендер в Кирове, везет молоко, не свое производство, а где-то закупает, сюда нам везет, и это молоко выходит по аукциону дешевле, чем молоко, закупленное у наших производителей в Кирове. Вы, кроме аукционов, можете использовать систему конкурсов. Кроме стоимости этого же молока, будет учитываться качество, такие показатели, как жир, кислотность и т.д.».

Еще одна проблема - у школьников нет возможности выбора тех или иных продуктов. А между тем, в Кировской области почти 700 детей  должны соблюдать особый пищевой режим по медицинским заключениям.

ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никто отдельно для них не готовит, со своими продуктами нельзя, что делать ребенку с такой пищевой особенностью, например, без глютена, это непереносимость злаковых, если котлета в панировочных сухарях, если макароны на гарнир, если хлеб, пицца, выпечка, ему из этого нельзя ничего».

В министерстве образования пояснили, что сейчас анализируется информация по состоянию пищеблоков во всех школах региона. Что касается малых школ в районах, где нет столовых, вопрос будет прорабатываться по каждому объекту индивидуально. В областном центре отчитались, что практически все школьные столовые оснащены современным оборудованием. Депутатов волновало, успеют ли все учащиеся пообедать вовремя.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Будем более длинные перемены делать в каких-то школах, увеличивать количество перемен, на которых будет прием пищи, нам от этого никуда не деться, где-то, если позволяют площади, будем приобретать дополнительные столы и стулья».

Показательно, что на депутатской комиссии даже не был поднят вопрос финансирования. Хотя городскому бюджету тоже придется выделять немалые средства на бесплатное питание учеников начальных классов. Пока предполагается, что в Кировскую область  вместе с федеральными средствами на эти цели поступит 270 млн рублей. Общественники подсчитали, что сумма на одного ребенка в день составит 23 рубля. Как можно полноценно пообедать за эти деньги, пока не совсем понятно. Причем, субсидия будет направлена в регион только в случае стопроцентной готовности каждой школы организовать питание к 1 сентября 2020 года.
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