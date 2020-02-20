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В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой

В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой

Сегодня, 15:41
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Елена Крылова
В Кстинино прозвучал первый звон колокола, установленного в память о Кристине Яковлевой


Сегодня, в день рождения Кристины Яковлевой, которую мать оставила умирать без воды и еды, на колокольне Троицкой церкви села Кстинино впервые зазвучит колокол, установленный в память о погибшей девочке.

Сегодня Кристине могло бы исполниться четыре года. В память об этом вопиющем случае и как назидание людям волонтеры решили отлить и установить колокол. К ним подключилось множество людей из разных городов и стран. Колокол с памятной надписью был отлит в Ярославле. Установить его решили в храме Троицы Живоначальной, поскольку на Федяковском кладбище, где погребена Кристина, слышен колокольный звон. С духовной точки зрения девочка, пострадавшая от нелюбви родителей, пришла на землю как мученица. Своей трагедией она обратила внимание людей на отношение к своим и чужим детям, тронула сердца и объединила многих людей в их стремлениях к добру.
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