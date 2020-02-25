Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ

Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.Капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады Кузнецов Петр Васильевич, 1910 года рождения, погиб 07 августа 1943 года. Его останки были обнаружены в Кромском районе Орловской области 14 мая 2019 года. Известны данные супруги красноармейца: Кузнецова Евдокия Дмитриевна. Домашний адрес: Кировская область, город Киров. Тех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просят позвонить руководству поискового отряда «Отечество» или в следственное управление по Орловской области.