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26 февраля 02:16
25 фев 19:30 Первые больные, зараженные коронавирусом, появились в непосредственной близости от Кировской области 25 фев 18:54 В Кирове сохраняется карантин в школе № 16 и 5 детских садах. 25 фев 17:56 В Кирове прошел Кубок Кировской области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка 25 фев 17:50 В Кирове прошел фестиваль юных скрипачей "Оркестровая палитра" 25 фев 17:46 Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ 25 фев 17:45 В Кирове отметили День защитников Отечества 25 фев 15:16 "Родина" одержала победу в первой игре под руководством нового главного тренера. 25 фев 15:15 В Кирове стартовал областной патриотический марафон «Песни Великой Победы» 25 фев 14:41 В Кирово-Чепецком районе незаконно добыли песок на 70 млн рублей. 25 фев 12:27 Кировчане успешно выступили на всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Нижегородской области
Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ

Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ

Вчера, 17:46
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Светлана Вертелецкая
Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы ВОВ


Поисковики Орловской области разыскивают родных бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады Кузнецов Петр Васильевич, 1910 года рождения, погиб 07 августа 1943 года. Его останки были обнаружены в Кромском районе Орловской области 14 мая 2019 года. Известны данные супруги красноармейца: Кузнецова Евдокия Дмитриевна. Домашний адрес: Кировская область, город Киров. Тех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просят позвонить руководству поискового отряда «Отечество» или в следственное управление по Орловской области.
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