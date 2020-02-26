Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства

Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили сегодня на заседании регионального правительства. В начале года из-за изменений в законодательстве запись на приобретение льготной древесины в некоторых районах собрала серьезные очереди.15 тысяч кубометров древесины - такая квота выделена жителям Яранского района для отопления, строительства и ремонта в 2020 году, тогда как в прошлом году она составляла 22 тысячи кубометров. Новость о снижении объемов вызвала реакцию среди населения: в начале января люди целый день стояли в очереди на морозе, чтобы успеть записаться на приобретение леса, создалась давка. Как предотвратить подобное в дальнейшем, чиновники думают уже сейчас.Сейчас из 15 тысяч кубометров "свободной" древесины для жителей района остались только 3 тысячи кубометров - остальное уже распределили по заявлениям. По мнению чиновника, распределять квоту древесины можно более эффективно. Сейчас законодательство регулирует только верхнюю планку квоты - не более 15 кубометров древесины для отопления на семью, тогда как нижняя - никак не регламентируется. Поэтому предлагают установить норматив в зависимости от условий проживания.Очереди на оформление заявлений в прошлом году были и в Афанасьевском районе. Тогда в здание МФЦ даже выбивали дверь: первыми проходили бизнесмены с несколькими десятками доверенностей. Они приобретали древесину по льготной цене якобы для собственного пользования , а затем - перепродавали по рыночной. В прошлом году приняли поправки в региональный закон: теперь право на использование льготы нужно подтверждать.После того, как бизнесменов удалось "отсеять" из числа тех, кто приобретает древесину по льготной цене, квоты стало хватать тем, для кого эта самая льгота и предназначается. Стоимость древесины для льготников понизили: так льготная цена кубометра на строительство составила 180 рублей, тогда как базовая ставка - 850 рублей.