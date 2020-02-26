Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства

Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили сегодня на заседании регионального правительства. В начале года из-за изменений в законодательстве запись на приобретение льготной древесины в некоторых районах собрала серьезные очереди.
15 тысяч кубометров древесины - такая квота выделена жителям Яранского района для отопления, строительства и ремонта в 2020 году, тогда как в прошлом году она составляла 22 тысячи кубометров. Новость о снижении объемов вызвала реакцию среди населения: в начале января люди целый день стояли в очереди на морозе, чтобы успеть записаться на приобретение леса, создалась давка. Как предотвратить подобное в дальнейшем, чиновники думают уже сейчас.
ДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Нам кажется, что очередь нужно избежать. Мы попробуем это реализовать в следующем году: Выезд сотрудников лесного отдела на места в сельские администрации для того, чтобы уже не гнать все население в администрации для заключения , вернее подачи заявлений, в МФЦ в город».
Сейчас из 15 тысяч кубометров "свободной" древесины для жителей района остались только 3 тысячи кубометров - остальное уже распределили по заявлениям. По мнению чиновника, распределять квоту древесины можно более эффективно. Сейчас законодательство регулирует только верхнюю планку квоты - не более 15 кубометров древесины для отопления на семью, тогда как нижняя - никак не регламентируется. Поэтому предлагают установить норматив в зависимости от условий проживания.
ДЕНИС ИКОННИКОВ, ГЛАВА ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Проработать вопрос по выделению, наверное, не менее 10 кубов то, что сельского населения касается, по городу - 7. Ну и установить какой-то норматив зависимости от площади жилого помещения. Хотелось бы учитывать и год постройки жилого дома, потому что одно дело дом у нас свежий, новый, другое дело – старый».
Очереди на оформление заявлений в прошлом году были и в Афанасьевском районе. Тогда в здание МФЦ даже выбивали дверь: первыми проходили бизнесмены с несколькими десятками доверенностей. Они приобретали древесину по льготной цене якобы для собственного пользования , а затем - перепродавали по рыночной. В прошлом году приняли поправки в региональный закон: теперь право на использование льготы нужно подтверждать.
ДМИТРИЙ БУТОРИН, ГЛАВА АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА:
«Эта льгота предназначена для многодетных семей, на строительство деревянных домов, на их ремонт, на хозпостройки, подтверждается это например фактом того, что есть незавершенное строительство».
После того, как бизнесменов удалось "отсеять" из числа тех, кто приобретает древесину по льготной цене, квоты стало хватать тем, для кого эта самая льгота и предназначается. Стоимость древесины для льготников понизили: так льготная цена кубометра на строительство составила 180 рублей, тогда как базовая ставка - 850 рублей.