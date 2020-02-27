В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов

Молодым кировским семьям помогут в приобретении жилья. Сегодня состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты.Александр и Анастасия поженились четыре с половиной года назад. В молодой семье трое детей. В космоцентр они пришли только с дочкой, потому что сыновья еще слишком маленькие, чтобы участвовать в массовых мероприятиях. Семья Куликовых стала обладателем свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья.Трехкомнатную квартиру собирается приобрести и семья СамохиныхВсего свидетельство получили 75-ть молодых семей, не только из Кирова, но и из районов области. Среди них - 36-ть многодетных. Это стало возможным, благодаря нацпроекту "Демография" и программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг.Отметим, с 2017-го по 19-й год социальные выплаты получили более 250-ти семей Кировской области на общую сумму почти 140-к миллионов рублей.