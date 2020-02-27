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28 февраля 14:38
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов

В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов

Вчера, 17:40
448
Артем Макаров
В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов


Молодым кировским семьям помогут в приобретении жилья. Сегодня состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты.

Александр и Анастасия поженились четыре с половиной года назад. В молодой семье трое детей. В космоцентр они пришли только с дочкой, потому что сыновья еще слишком маленькие, чтобы участвовать в массовых мероприятиях. Семья Куликовых стала обладателем свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

- Квартиру будем брать в том же районе в Кирове. В новостройке планируем.

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АННА САМОХИНА:
«В центре города, мы живем недалеко от ЦУМа. Поэтому там же и планируем. Дети ходят в садик, рядышком, поэтому надо там же покупать».

Всего свидетельство получили 75-ть молодых семей, не только из Кирова, но и из районов области. Среди них - 36-ть многодетных. Это стало возможным, благодаря нацпроекту "Демография" и программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отметим, с 2017-го по 19-й год социальные выплаты получили более 250-ти семей Кировской области на общую сумму почти 140-к миллионов рублей.
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