В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов

Молодым кировским семьям помогут в приобретении жилья. Сегодня состоялось вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты.
Александр и Анастасия поженились четыре с половиной года назад. В молодой семье трое детей. В космоцентр они пришли только с дочкой, потому что сыновья еще слишком маленькие, чтобы участвовать в массовых мероприятиях. Семья Куликовых стала обладателем свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья.
- Квартиру будем брать в том же районе в Кирове. В новостройке планируем.
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АННА САМОХИНА:
«В центре города, мы живем недалеко от ЦУМа. Поэтому там же и планируем. Дети ходят в садик, рядышком, поэтому надо там же покупать».
Всего свидетельство получили 75-ть молодых семей, не только из Кирова, но и из районов области. Среди них - 36-ть многодетных. Это стало возможным, благодаря нацпроекту "Демография" и программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг.
Отметим, с 2017-го по 19-й год социальные выплаты получили более 250-ти семей Кировской области на общую сумму почти 140-к миллионов рублей.