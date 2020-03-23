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23 марта 21:41
23 мар 21:00 Кировчанин создал музей СССР на приусадебном участке 23 мар 19:02 Кировчане, вернувшиеся из-за границы, получат «больничный», не выходя из дома. 23 мар 18:45 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 23 мар 18:18 Игорь Васильев обсудил с главой Сунского района выполнение поручений по итогам рабочего визита 23 мар 17:50 Кировчанин совершил прогулку по заброшенному детскому лагерю, где когда-то работал 23 мар 17:48 В кировских храмах проходят молебны против распространения эпидемии 23 мар 17:46 Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции» 23 мар 16:24 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 23 мар 15:16 В Кировской области зафиксировали редкое природное явление - зернистую изморозь 23 мар 15:15 Прокуратура выявила факты ненадлежащего содержания автодорог Радужный - Лубягино и Пасегово – Лянгасово
Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»

Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»

Сегодня, 17:46
139
Альбина Самигуллина
Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»


Более 300-от кировчан стали участниками проекта «Волонтеры Конституции». Его цель - информирование жителей об изменениях в основном законе Российской Федерации.

Волонтеры будут информировать население о том, что же изменится в Конституции. Приём заявок уже окончен, всего в Кировской области изъявили желание просвещать население около 800-от человек, это и студенты, и люди более старшего возраста. Следующим этапом станет отбор волонтеров.

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
«Федеральный штаб организует проверку всех заявок, которые поданы, и уже отобранные волонтеры будут проходить сначала онлайн-обучение, то есть просмотр видео-лекций, после чего уже те, кто прошли онлайн-обучение будут проходить обучение очное, так скажем, в оффлайн-режиме, мы будем их приглашать и проводить обучение, рассказывать, смотреть им в глаза».

Информационная деятельность будет проводиться на улицах: в местах массового скопления людей будут размещены информационные стойки, именно там будут работать волонтеры по несколько человек по сменам, кроме разъяснительной работы, они будут выдавать различные листовки и брошюры. Предполагается, что в Кирове будет около 20 таких мест. Работа будет проводиться не только в областном центре.

НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
«В этом процессе участвует вся область, в каждом районе у нас есть пул таких волонтеров, которых мы подготовим, и они будут в течение двух недель рассказывать населению, информировать население о том, что 22 апреля состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию».

В целом, по региону, включая Киров, будет организовано 66 информационных стоек. В день проведения народного голосования волонтеры помогут проголосовать маломобильным гражданам, а также выполнят роль общественных наблюдателей на участках для голосования. Кроме деятельности относительно предстоящих поправок, волонтеры будут рассказывать и о других не менее важных социальных проектах.

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