Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»

Более 300-от кировчан стали участниками проекта «Волонтеры Конституции». Его цель - информирование жителей об изменениях в основном законе Российской Федерации.
Волонтеры будут информировать население о том, что же изменится в Конституции. Приём заявок уже окончен, всего в Кировской области изъявили желание просвещать население около 800-от человек, это и студенты, и люди более старшего возраста. Следующим этапом станет отбор волонтеров.
НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
«Федеральный штаб организует проверку всех заявок, которые поданы, и уже отобранные волонтеры будут проходить сначала онлайн-обучение, то есть просмотр видео-лекций, после чего уже те, кто прошли онлайн-обучение будут проходить обучение очное, так скажем, в оффлайн-режиме, мы будем их приглашать и проводить обучение, рассказывать, смотреть им в глаза».
Информационная деятельность будет проводиться на улицах: в местах массового скопления людей будут размещены информационные стойки, именно там будут работать волонтеры по несколько человек по сменам, кроме разъяснительной работы, они будут выдавать различные листовки и брошюры. Предполагается, что в Кирове будет около 20 таких мест. Работа будет проводиться не только в областном центре.
НАТАЛЬЯ НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА:
«В этом процессе участвует вся область, в каждом районе у нас есть пул таких волонтеров, которых мы подготовим, и они будут в течение двух недель рассказывать населению, информировать население о том, что 22 апреля состоится Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию».
В целом, по региону, включая Киров, будет организовано 66 информационных стоек. В день проведения народного голосования волонтеры помогут проголосовать маломобильным гражданам, а также выполнят роль общественных наблюдателей на участках для голосования. Кроме деятельности относительно предстоящих поправок, волонтеры будут рассказывать и о других не менее важных социальных проектах.
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