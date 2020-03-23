Кировчане стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»

Более 300-от кировчан стали участниками проекта «Волонтеры Конституции». Его цель - информирование жителей об изменениях в основном законе Российской Федерации.Волонтеры будут информировать население о том, что же изменится в Конституции. Приём заявок уже окончен, всего в Кировской области изъявили желание просвещать население около 800-от человек, это и студенты, и люди более старшего возраста. Следующим этапом станет отбор волонтеров.Информационная деятельность будет проводиться на улицах: в местах массового скопления людей будут размещены информационные стойки, именно там будут работать волонтеры по несколько человек по сменам, кроме разъяснительной работы, они будут выдавать различные листовки и брошюры. Предполагается, что в Кирове будет около 20 таких мест. Работа будет проводиться не только в областном центре.В целом, по региону, включая Киров, будет организовано 66 информационных стоек. В день проведения народного голосования волонтеры помогут проголосовать маломобильным гражданам, а также выполнят роль общественных наблюдателей на участках для голосования. Кроме деятельности относительно предстоящих поправок, волонтеры будут рассказывать и о других не менее важных социальных проектах.