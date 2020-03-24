В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты

В период сложной эпидемиологической ситуации пожилым людям рекомендуется не выходить лишний раз из дома. На помощь им могут прийти волонтеры-медики. Молодые люди помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты. Репортаж Артема Макарова.В очередной раз Настя Козлова идет в магазин за продуктами не для себя. Волонтер помогает пожилым кировчанам. Тем, кому трудно добраться до магазина самостоятельно.Помощь могут получить не только те, кому трудно передвигаться. Пенсионеры находятся в зоне риска. Новый коронавирус особенно опасен для пожилых. Анастасия передаст эти продукты пенсионеру, который по телефону горячей линии оставил заявку на доставку продуктов. Это далеко не все, чем могут помочь добровольцы.Также добровольцы могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Сегодня в регионе более 80-ти волонтеров, готовых прийти на помощь. Большинство из них в Кирове. Нагрузка пока небольшая, за помощью обратились только пять человек. В будущем таких просьб может быть больше, опасаются добровольцы. Поэтому помощь не помешает.Проект реализуется не только при активном участии волонтеров-медиков, но и при поддержке общероссийского народного фронта, а также профильных министерств региона. Помимо добровольцев помочь нуждающимся в любой момент готовы социальные работники. Их в регионе около полутора тысяч.Обратиться за помощью пожилые граждане могут как по федеральной горячей линии, так и по телефону горячей линии регионального министерства социального развития Кировской области 8-800-201-21-09. Обе линии принимают звонки круглосуточно.