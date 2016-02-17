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Праздник хоккея прошел в выходные в Советске

Сегодня, 17:59 | Просмотров: 115 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Хоккею в Кировской области посвящают целые праздники. Один из них прошел в выходные в Советске.

Давай руку, а что такой грустный...

Несмотря на не совсем крепкое рукопожатие и даже юношескую робость, это ребята-спортсмены, подающие большие надежды. И новая форма, которую подарили маленьким хоккеистам, всего 17 комплектов, долгожданный подарок.

Праздник хоккея прошел в выходные в СоветскеСЕМЕН ТОРОПОВ, УЧАСТНИК ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ Г. СОВЕТСКА:
«Мы эту форму ждали 10 лет, и мы думаем, что она очень красивая, хорошая и самое главное, профессиональная».

Экипировку хоккейной команде вручили в рамках развития проекта по поддержке детского и юношеского хоккея в ПФО "Золотая шайба". Проект стартовал в 2014 году. В новых комплектах спортивной формы уже тренируются юные хоккеисты Кирово-Чепецкого района, Зуевки, деревни Стулово Слободского района.

Праздник хоккея прошел в выходные в СоветскеВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все это стоит денег. Эти сумки-чуть более трехсот тысяч рублей. Надо одеть три команды - это почти миллион. Ну, стараемся, находим деньги, помогаем. Спасибо тем, кто поддерживает».

Праздник хоккея прошел в выходные в СоветскеЮРИЙ ЛАПТЕВ, ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Развивать хоккей надо с детского возраста, одевать в форму надо детей - это интересно очень, подстегивает и надо сказать, что вручение формы, а мы вручили более 36 комплектов по всей области стимулировало в целом развитие хоккея на территории области и такого соревнования, как "Золотая шайба"».

И конечно, какой же хоккейный праздник без игры. Команды ветеранов хоккея Кирова и Советска встретились на льду в дружеском матче. А потом их сменили юниоры.


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