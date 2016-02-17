Праздник хоккея прошел в выходные в Советске

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Хоккею в Кировской области посвящают целые праздники. Один из них прошел в выходные в Советске.Несмотря на не совсем крепкое рукопожатие и даже юношескую робость, это ребята-спортсмены, подающие большие надежды. И новая форма, которую подарили маленьким хоккеистам, всего 17 комплектов, долгожданный подарок.Экипировку хоккейной команде вручили в рамках развития проекта по поддержке детского и юношеского хоккея в ПФО "Золотая шайба". Проект стартовал в 2014 году. В новых комплектах спортивной формы уже тренируются юные хоккеисты Кирово-Чепецкого района, Зуевки, деревни Стулово Слободского района.И конечно, какой же хоккейный праздник без игры. Команды ветеранов хоккея Кирова и Советска встретились на льду в дружеском матче. А потом их сменили юниоры.