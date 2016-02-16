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В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»

Вчера, 17:38 | Просмотров: 157 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В выходные по области с размахом прошла "Лыжня России". Массовые забеги состоялись во многих районных центрах. Но самые масштабные прошли у трамплина и на лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп".

Грандиозный спортивный праздник. "Лыжню России" иначе не называют, поскольку она, начиная с 2005 года, становится центральным событием зимы для любителей лыжного спорта. Ежегодные соревнования традиционно проходят при поддержке и содействии регионального правительства.

В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я желаю получить вам удовольствие от прохождения дистанций, зарядиться энергией, желанием добиваться хороших результатов в спорте и в жизни».
 
"Перекопу" в проведении "Лыжни России" отведена особая роль. На трассу здесь выходят VIP-персоны, все желающие и подготовленные спортсмены. В зависимости от возраста шло и деление по дистанциям. 2,5 и 10 километров. Раз в четыре года у всех забегов появляется символический подтекст. Они совпадают с Олимпийскими Играми.

В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»ИГОРЬ ОБУХОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Очень хорошо, что сегодня начались первые лыжные гонки и проходит "Лыжня России". Мы смело говорим, что мы поддерживаем наших олимпийцев, которые находятся в Пхенчанге не в очень такой легкой обстановке. Мы их поддерживаем. Ребята мы с вами».

В отличие от профессиональных лыжников большинство участников не гналось за результатом. Уже сам финиш становился личным достижением каждого, кто встал в этот день на лыжи.

- Ну, ничего видите, выжил.

Лыжный спорт, как базовый, в нашем регионе ещё и самый массовый. Им занимается более 20 тысяч кировчан. "Лыжню России" все они без исключения ждут. Родители с детьми, семейные пары и просто любители лыж. Многие были наслышаны о коварстве здешней трассы. Но это не отняло у лыжников желание пробежать отведенные им километры.

- Круто, вот только меня на последней горке занесло.

В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»ЛЮБОВЬ ТОКМЯНИНА, УЧАСТНИЦА "ЛЫЖНИ РОССИИ":
«Не, я еще могу на два сбегать. Так что давайте еще на круг и снимайте снова меня».

Общим итогом всех забегов стало не только определение победителей, но и сопричастность кировчан с видом спорта, который с каждым годом становится в области все популярнее. И в значительной степени заслуга в этом принадлежит как раз "Лыжне России", проведенной на вятской земле уже в 13-й раз.


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