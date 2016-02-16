В регионе состоялся самый массовый забег «Лыжня России»

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В выходные по области с размахом прошла "Лыжня России". Массовые забеги состоялись во многих районных центрах. Но самые масштабные прошли у трамплина и на лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп".Грандиозный спортивный праздник. "Лыжню России" иначе не называют, поскольку она, начиная с 2005 года, становится центральным событием зимы для любителей лыжного спорта. Ежегодные соревнования традиционно проходят при поддержке и содействии регионального правительства."Перекопу" в проведении "Лыжни России" отведена особая роль. На трассу здесь выходят VIP-персоны, все желающие и подготовленные спортсмены. В зависимости от возраста шло и деление по дистанциям. 2,5 и 10 километров. Раз в четыре года у всех забегов появляется символический подтекст. Они совпадают с Олимпийскими Играми.В отличие от профессиональных лыжников большинство участников не гналось за результатом. Уже сам финиш становился личным достижением каждого, кто встал в этот день на лыжи.Лыжный спорт, как базовый, в нашем регионе ещё и самый массовый. Им занимается более 20 тысяч кировчан. "Лыжню России" все они без исключения ждут. Родители с детьми, семейные пары и просто любители лыж. Многие были наслышаны о коварстве здешней трассы. Но это не отняло у лыжников желание пробежать отведенные им километры.Общим итогом всех забегов стало не только определение победителей, но и сопричастность кировчан с видом спорта, который с каждым годом становится в области все популярнее. И в значительной степени заслуга в этом принадлежит как раз "Лыжне России", проведенной на вятской земле уже в 13-й раз.