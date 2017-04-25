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Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегу

Вчера, 17:43 | Просмотров: 133 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Все новое – это хорошо забытое старое. Хоккей на снегу в валенках долгое время считался дворовой забавой. Но для членов профсоюзных организаций области он уже не развлечение. Они пятый год подряд играют между собой в формате турнира, и на каждом накал страстей не уступает другим командным видам спорта.

Клюшка, валенки, манишка. Эта вся экипировка, что требуется для выхода на игровое поле. Современный вариант формы не на много отличается от той, что надевалась в советское время, когда дети гоняли после уроков шайбу или мяч у себя во дворе. Не изменилась и атмосфера, сопутствующая матчам. Зрители яростно болеют. Хоккеисты подпитываются их энергией.

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегуРОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Турнир уже набрал свою популярность. Люди готовятся к нему. Команды формируются раньше, проводятся свои мини-турниры. Т.е. это движение набрало свои обороты».
 
 
У профсоюзных организаций активный образ жизни. Они участвуют во множестве соревнований по разным видам спорта. Инициатором их приобщения к снежному хоккею выступил Молодежный Совет областной Федерации профсоюзов. К турниру допускаются люди от 18 до 60 лет. Для них подготовлены две площадки. На одном бьются женские команды, на другой мужские.

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегуАНДРЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ:
«Это все оговорено регламентами хоккея на снегу. Достаточно необходимо, чтобы и не набегаться и получить удовольствие от игры».
 
 
За позитивными эмоциями на турнирную дистанцию отправилось более 20 команд. Они соревнуются не просто за «интерес». Победителя ждал главный приз - Кубок Федерации. В борьбе за этот трофей некоторые коллективы совершенствуют хоккейное мастерство. Но есть и такие, кому лучше играть с чистого листа.

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегуЛИЛИЯ МАЛЫШЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Две победы. В прошлом году у нас ничего не получилось, хотя мы тренировалась. А в этом году мы решили, не готовится и в бой».
 
 
Тот кто не может бегать обычно стоит в воротах. Задача же игровой пятерки очень сложна. Восемь минут надо постоянно двигаться и одновременно думать об обороне и нападении.

Профсоюзы провели турнир по хоккею на снегуАЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Да тут не реакция. Закрыл глаза и клюшкой во все стороны машешь. Как во дворе, как в детстве. И на валенках. Это праздник».
 
 
Горячая игра на снегу не оставила равнодушным никого. Трус не играет в хоккей. Поэтому, по словам хоккеистов, они самозабвенно как в детстве боролись за Кубок. И он впервые в мужском и женском дивизионах достался двум командам, представлявшим областную организацию профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства.


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