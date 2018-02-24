Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

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24 февраля на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане прошел мужской 50-километровый марафон классическим стилем с общего старта.

Сборную России в гонке представляли обладатели серебряных и бронзовых наград Игр Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и Денис Спицов.

Напомним, в трех из четырех последних гонок на 50 км в рамках Олимпийских игр, прошедших в XXI веке, россияне поднимались на пьедестал почета, причем два раза - на высшую ступень: Михаил Иванов в Солт-Лейк-Сити-2002 и Александр Легков в Сочи-2014. Евгений Дементьев стал серебряным призером Турина-2006, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов сделали полностью российским пьедестал Сочи-2014.

На Олимпиаде-2018 основная борьба за награды в марафоне развернулась между российским лыжником Александром Большуновым и финном Ииво Нисканеном. На последних километрах финский лыжник сумел обойти россиянина. Большунов пришел вторым.

Еще один россиянин А. Ларьков в очень сложной борьбе завоевал бронзу.

Кировский лыжник Алексей Червоткин на протяжении всего марафона держался в первой десятке и занял 12 место.