ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

24 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7608
EURO: 69.6341
Погода в городе Кирове:
днём:  -16...-14°C
вечером:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 119 | Версия для печати
Поделиться новостью:
24 февраля на Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане прошел мужской 50-километровый марафон классическим стилем с общего старта.
 
Сборную России в гонке представляли обладатели серебряных и бронзовых наград Игр Александр Большунов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков и Денис Спицов.
 
Напомним, в трех из четырех последних гонок на 50 км в рамках Олимпийских игр, прошедших в XXI веке, россияне поднимались на пьедестал почета, причем два раза - на высшую ступень: Михаил Иванов в Солт-Лейк-Сити-2002 и Александр Легков в Сочи-2014. Евгений Дементьев стал серебряным призером Турина-2006, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов сделали полностью российским пьедестал Сочи-2014.
 
На Олимпиаде-2018 основная борьба за награды в марафоне развернулась между российским лыжником Александром Большуновым и финном Ииво Нисканеном. На последних километрах финский лыжник сумел обойти россиянина. Большунов пришел вторым.
 
Еще один россиянин А. Ларьков в очень сложной борьбе завоевал бронзу.
 
Кировский лыжник Алексей Червоткин на протяжении всего марафона держался в первой десятке и занял 12 место.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

10:19 24.02.2018


Кировский лыжник занял 12 место в олимпийском марафоне.

В Нововятске эвакуировали учащихся и персонал школы-интерната № 1 из-за ложного сообщения о бомбе.

9:13 24.02.2018


В Нововятске эвакуировали учащихся и персонал школы-интерната № 1 из-за ложного сообщения о бомбе.

В Кирове отметили День защитника Отечества.

13:15 23.02.2018


В Кирове отметили День защитника Отечества.

Бойцы отряда спецназа «Алмаз» кировского УФСИН стали лучшими стрелками ПФО.

11:19 23.02.2018


Бойцы отряда спецназа «Алмаз» кировского УФСИН стали лучшими стрелками ПФО.

С 23 февраля изменились правила признания граждан обманутыми дольщиками.

11:10 23.02.2018


С 23 февраля изменились правила признания граждан обманутыми дольщиками.

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

20:21 22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

14:31 22.02.2018


В Кировской области инспекторы ДПС спасли на трассе водителя из Татарстана.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

20:47 22.02.2018


В Кирове проходят соревнования по автомодельному спорту

Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

20:46 22.02.2018


Выставка к 100-летию создания Красной Армии в Музее воинской славы

Регион намерен защитить производителей молока

20:45 22.02.2018


Регион намерен защитить производителей молока

Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

17:59 22.02.2018


Кировские школьники приняли участие в параде исторических войск

Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

17:58 22.02.2018


Парк Победы вошел в список территорий для голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской…

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

18.02.2018


Кировский лыжник стал серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Кировчанин - трехкратный призер чемпионата мира

05.04.2017


Кировчанин - трехкратный призер чемпионата мира

Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.

12.02.2018


Кировский каюр выиграл чемпионат страны по ездовому спорту.

Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

29.01.2018


Трое кировчан примут участие в Зимней Олимпиаде-2018.

Подрастерял форму

30.03.2010


Подрастерял форму

Впечатления кировского конькобежца Алексея Суворова от участия в Олимпийских играх

27.02.2014


Впечатления кировского конькобежца Алексея Суворова от участия в Олимпийских играх

Популярные новости

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх