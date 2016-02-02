Хоккейный бум в Пижанском районе

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Спорт номер один. Дети из Пижанки, вдохновленные победами хоккейной сборной, сыграли на турнире, посвященном дню защитника отечества. К ним присоединились и ветераны.Праздник вдвойне приятней, если есть подарки. У каждого игрока детской хоккейной команды Пижанки теперь своя форма. В такой можно и на самых крупных турнирах выступать.Новую форму пижанской детской команде подарил главный федеральный инспектор по Кировской области. Это личный подарок. Владимир Климов пожелал ребятам удачи в предстоящих матчах.Для развития хоккея в Пижанке созданы все условия. Создана секция в детской спортивной школе. Этой зимой открыта коробка. Владимир Климов подарил 17 наборов формы для хоккеистов десяти-двенадцати лет.Сегодня пижанским ребятам пришлось играть в старой форме. Новую необходимо еще подогнать по размеру под каждого игрока. На турнире, посвященном 23-му февраля, встретились три команды.В хоккей в Пижанке сыграли не только дети, но и взрослые. Команду ветеранов Кировской области возглавил Главный федеральный инспектор. Противники - ветераны юго-западной зоны. Сверхрезультативная встреча закончилась со счетом десять-девять в пользу кировчан.