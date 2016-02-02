Хоккейный бум в Пижанском районе
Праздник вдвойне приятней, если есть подарки. У каждого игрока детской хоккейной команды Пижанки теперь своя форма. В такой можно и на самых крупных турнирах выступать.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Мы - взрослые, обязаны, сказав "А", говорить "Б". Если мы сказали, что поддерживаем хоккей, мы обязаны это выполнять».
Новую форму пижанской детской команде подарил главный федеральный инспектор по Кировской области. Это личный подарок. Владимир Климов пожелал ребятам удачи в предстоящих матчах.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Я выставил условие - одеваем тех, кто подключается и играет в турнире "золотая шайба". Проект полномочного представителя президента Михаила Бабича у нас идет очень здорово. Команд становится все больше и больше. В первую очередь им поддержка».
Для развития хоккея в Пижанке созданы все условия. Создана секция в детской спортивной школе. Этой зимой открыта коробка. Владимир Климов подарил 17 наборов формы для хоккеистов десяти-двенадцати лет.
СЕРГЕЙ МУРЗИН, ДИРЕКТОР ДЮСШ П. ПИЖАНКА:
«До этого ребята играли в старой форме. Этой команде более 10-ти лет. Мы ее зашивали, штопали. Где-то покупали родители форму для своих детей. Сегодня у нас хоккей в пижанском районе на подъеме».
Сегодня пижанским ребятам пришлось играть в старой форме. Новую необходимо еще подогнать по размеру под каждого игрока. На турнире, посвященном 23-му февраля, встретились три команды.
В хоккей в Пижанке сыграли не только дети, но и взрослые. Команду ветеранов Кировской области возглавил Главный федеральный инспектор. Противники - ветераны юго-западной зоны. Сверхрезультативная встреча закончилась со счетом десять-девять в пользу кировчан.
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