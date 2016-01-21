Воспитанницы кировской конькобежной школы выступят на всероссийских соревнованиях.

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В Коломне стартуют открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова.

Организаторы позиционируют их как альтернативу прошедшей Олимпиаде.

В стартах примут участие сильнейшие конькобежцы страны, в том числе не попавшие в Пхёнчхан. Среди них воспитанницы кировской конькобежной школы Екатерина Шихова и Елизавета Казелина.

Получила приглашение и победительница Кубка мира среди нео-сеньоров Вероника Суслова.

Турнир пройдёт по олимпийской программе в течение трёх дней.