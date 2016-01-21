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Новости / Спорт

Воспитанницы кировской конькобежной школы выступят на всероссийских соревнованиях.

Вчера, 13:36 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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В Коломне стартуют открытые всероссийские соревнования по конькобежному спорту на призы Валерия Муратова.
 
Организаторы позиционируют их как альтернативу прошедшей Олимпиаде.
 
В стартах примут участие сильнейшие конькобежцы страны, в том числе не попавшие в Пхёнчхан. Среди них воспитанницы кировской конькобежной школы Екатерина Шихова и Елизавета Казелина.
 
Получила приглашение и победительница Кубка мира среди нео-сеньоров Вероника Суслова.
 
Турнир пройдёт по олимпийской программе в течение трёх дней.


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