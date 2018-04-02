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ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?

Вчера, 17:59 | Просмотров: 133 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Общественное внимание к проблеме развития спорта стараются привлечь активисты и спортсмены поселка Ленинского. Сгоревший много лет назад ФОК в райцентре так и не был восстановлен. Дети вынуждены заниматься в местной спортшколе, но и она находится в плачевном состоянии.

Долгое время уроженец Шабалинского района пытается решить проблему со строительством ФОКа. Многочисленные обращения в Администрацию и Правительство не приносили результатов, и последней надеждой стало привлечение общественного внимания.

ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?ЮРИЙ ЖОЛОБОВ, АКТИВИСТ:
«Сначала нам ответили, что несоответствие нашего проекта. Затем я написал, что нужен новый проект. Они согласились и сказали, что нужен проект по городу Советску. Недавно построили ФОК в городе Советске. Мы добивались того, чтобы этот проект был включен. Нам отвечают, что теперь просто нет денег в бюджете, и мы не входим в эту программу».
 
Петиция, написанная Юрием собрала в интернете более 200 голосов в первые же дни, а это немало для поселка с населением менее пяти тысяч человек.

В самом Ленинском нас ждали спортивные тренеры, чтобы поделиться своим мнением. Оно, оказалось единым.

ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?АЛЕКСЕЙ ЛИПАТНИКОВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ ПГТ. ЛЕНИНСКОЕ:
«Места фактически не хватает. А самое то главное не только ведь по спортивной школе по детям. У нас еще есть взрослое население. Есть папы и мамы у этих детей, которые тоже хотят заниматься. Для них вообще никакой возможности нет. Ни одного помещения нет так, как все время расписано в общеобразовательной школе, до самого вечера у ребят тренировки проходят, А взрослым вообще негде ходить, негде появляться на сегодняшний день».

Про тренировки для взрослых жителей Ленинского речи вообще не идет. Но и занятия для детей проходят не так легко, как кажется. Во-первых, само здание спортшколы давно требует ремонта. Во-вторых, даже строительство нового ФОКа не решит финансовую проблему. Тренеры признаются, что тратят собственные деньги на покупки спортивного инвентаря.

ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ, ТРЕНЕР ДЮСШ ПГТ ЛЕНИНСКОЕ:
«То есть половина команды стоит без формы. Хоккейную тренировку без формы никак не провести. То есть играем шайбой. Хоккей очень такая игра жесткая, что без формы никак нельзя».

Кроме формы, по словам тренеров самостоятельно закупается вообще все необходимое, начиная от лыжных смазок и заканчивая дипломами для соревнований. Впрочем, первая из проблем все же будет решена. Администрация отказалась от идеи строительства типового ФОКа. Его площади слишком большие для райцентра с таким населением, и бюджет найти, действительно сложно. Зато можно реализовать не такой затратный проект.

ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?АЛЕКСАНДР РОГОЖНИКОВ, ГЛАВА ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА:
«За основу возьмем старый наш спорткомплекс, который был, только будет чуть увеличен. Что это дает? Это примерно в 3 раза, по моим оценкам снизит стоимость строительства. Соответственно и эффективное использование бюджетных средств. И по функционалу он будет под потребность максимально загружен».

Мнению спортивного сообщества это не противоречит. Главное чтобы этот ФОК был построен. Информацию подтвердили и в правительстве кировской области. Это письмо автор петиции Юрий Жолобов получил в день наших съемок в Ленинском. Согласно официальному ответу - строительство ФОКа запланировано на 2020.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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