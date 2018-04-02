ФОК в поселке Ленинском Шабалинского района: быть или не быть?

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Общественное внимание к проблеме развития спорта стараются привлечь активисты и спортсмены поселка Ленинского. Сгоревший много лет назад ФОК в райцентре так и не был восстановлен. Дети вынуждены заниматься в местной спортшколе, но и она находится в плачевном состоянии.Долгое время уроженец Шабалинского района пытается решить проблему со строительством ФОКа. Многочисленные обращения в Администрацию и Правительство не приносили результатов, и последней надеждой стало привлечение общественного внимания.Петиция, написанная Юрием собрала в интернете более 200 голосов в первые же дни, а это немало для поселка с населением менее пяти тысяч человек.В самом Ленинском нас ждали спортивные тренеры, чтобы поделиться своим мнением. Оно, оказалось единым.Про тренировки для взрослых жителей Ленинского речи вообще не идет. Но и занятия для детей проходят не так легко, как кажется. Во-первых, само здание спортшколы давно требует ремонта. Во-вторых, даже строительство нового ФОКа не решит финансовую проблему. Тренеры признаются, что тратят собственные деньги на покупки спортивного инвентаря.Кроме формы, по словам тренеров самостоятельно закупается вообще все необходимое, начиная от лыжных смазок и заканчивая дипломами для соревнований. Впрочем, первая из проблем все же будет решена. Администрация отказалась от идеи строительства типового ФОКа. Его площади слишком большие для райцентра с таким населением, и бюджет найти, действительно сложно. Зато можно реализовать не такой затратный проект.Мнению спортивного сообщества это не противоречит. Главное чтобы этот ФОК был построен. Информацию подтвердили и в правительстве кировской области. Это письмо автор петиции Юрий Жолобов получил в день наших съемок в Ленинском. Согласно официальному ответу - строительство ФОКа запланировано на 2020.