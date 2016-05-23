В Кирове пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018"

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В эту субботу следопытов всех возрастов ждут у школы №9 в Коминтерне. Там пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут - 2018". Сколько человек примет участие в соревновании в Кирове, и какие задания им предстоит выполнить?73 региона России уже готовы к массовому старту. Соревнования по спортивному ориентированию в Кировской области так же популярны, как "Лыжня России" и "Кросс Нации". Участие в "Российском азимуте" примут спортсмены из областного центра и районов Кировской области в возрасте от 10 до 55 лет. Этот вид спорта требует быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок. У спортсменов вырабатываются наблюдательность, выносливость, сила воли.Бежать и читать карту. В этом смысл спортивного ориентирования. В Кирове трассы для участников обычно проводятся в парке спортивного комплекса "Трамплин". Но в этом году "Российский Азимут" будет проходить не у трамплина, а в Коминтерне, у 9 школы. Место, выбранное для спортивного ориентирования, совершенно безопасно для участников.Для того, чтобы принять участие в соревновании, нужно сначала пройти комиссию по допуску. Подать заявки на участие можно коллективно или индивидуально. Главное условие - наличие паспорта или свидетельства о рождении, медицинского полиса и справки о допуске от врача. Добавим, что регистрация продолжится и в день соревнования непосредственно на месте проведения Азимута. Спортсменам нужно будет пройти 16 контрольных точек на трассе, тот, кто сделает это быстрее всех - победит.