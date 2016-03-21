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Новости / Спорт

Сборная Кировской области по лыжным гонкам лишилась четырёх ведущих спортсменов.

Сегодня, 14:10 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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О своём переезде в Татарстан заявили Станислав Перляк, Денис Катаев, Эльмира Гаянова и Полина Лобастова.
 
Причиной этого стало сокращение финансирования команды. Так, если в позапрошлом году на подготовку и выступление сборной выделялось восемь миллионов рублей, то в нынешнем - только три с половиной.
 
Ситуация осложняется тем, что Татарстан отказывается от ведения параллельного зачёта с другими регионами, то есть все последующие результаты лыжников будут идти только в его копилку.
 
"Фактически это означает полное обескровливание команды," - заявил главный тренер сборной Алексей Усков.


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