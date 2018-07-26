ХК «Родина» примет участие в Кубке России.

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Об этом стало известно после встречи главы регионального министерства спорта и молодёжной политики Георгия Барминова с руководством Федерации хоккея с мячом России.

По словам министра, стороны согласовали сроки подачи необходимых документов. В настоящее время ведётся работа над заявкой команды, сами хоккеисты готовятся к турниру.

Что касается регулярного чемпионата, то, по словам Георгия Барминова, кировчане готовятся выступать среди команд суперлиги. На это есть соответствующее поручение губернатора.

На вопрос о новом спонсоре клуба министр ответил, что свою помощь «Родине» готовы оказывать компании, которые и ранее её поддерживали.

Вместе с тем, ведётся поиск дополнительных источников финансирования.