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Новости / Спорт

ХК «Родина» примет участие в Кубке России.

Сегодня, 16:44 | Просмотров: 61 | Версия для печати
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Об этом стало известно после встречи главы регионального министерства спорта и молодёжной политики Георгия Барминова с руководством Федерации хоккея с мячом России.
 
По словам министра, стороны согласовали сроки подачи необходимых документов. В настоящее время ведётся работа над заявкой команды, сами хоккеисты готовятся к турниру.
 
Что касается регулярного чемпионата, то, по словам Георгия Барминова, кировчане готовятся выступать среди команд суперлиги. На это есть соответствующее поручение губернатора.
 
На вопрос о новом спонсоре клуба министр ответил, что свою помощь «Родине» готовы оказывать компании, которые и ранее её поддерживали.
 
Вместе с тем, ведётся поиск дополнительных источников финансирования.


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