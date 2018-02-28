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В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам

Вчера, 18:04 | Просмотров: 139 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Жесткий спорт, не терпящий ошибок. В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам. Свое мастерство показали более 30 спортсменов в возрасте от 14-ти лет и старше.

Ровно шесть лет назад в этом зале начинались соревнования по ММА. С того времени они приобрели статус областных турниров. Бои городского масштаба прошли в первый раз. Изначально заявочный список включал более 50 бойцов. Но в реальности в октагон вышло меньше участников.

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Первому начинать проблематично. Соперник у меня парень молодой. Я в полную силу не включался. Потому что, у него еще все впереди».
 
 
Что отличает представителей ММА, так это изнуряющая подготовка перед любым турниром. На нее могут уходить месяцы. Но выход каждой пары бойцов таит в себе непредсказуемый вариант схватки в клетке.

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правила созданы таким способом, чтобы человек рос. Не травмировался, а постепенно набирался опыта и с каждым соревнованием набирал обороты».
 
 
Прощупывать защиту, подобрать технические действия. За три трехминутных раунда спортсмен выстраивает собственную тактику и стратегию. Но приоритет ставится именно на досрочную победу.

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Желательно уметь делать болевые. Вижу со стороны, чем тратить силы на такие неэффективные удары в борьбе лежа, просто можно взять ручку оторвать и сделать болевой. Для самбиста, дзюдоиста эти ситуации понятны».

UFC, Bellator и другие организации, продвигающие смешанные единоборства, источник вдохновения для бойцов. Поединки звезд ММА они отчасти копируют. Но выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. Поэтому мало кто отказывается от предоставляемых шансов.

В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам АЛЕКСЕЙ БУТОРИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Цель поучаствовать. Правда, немного народу. Не пробовал ни разу».

Поклонники ММА тоже стараются не пропускать любую возможность, чтобы увидеть полноконтактные бои. Городской турнир оправдал их ожидания. Участники не поскупились на демонстрацию эффектных ударов и приемов. В следующий раз они сойдутся лицом к лицу в октябре на открытом Кубке Кировской области.


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