В Кирове прошел чемпионат и первенство города по смешанным боевым единоборствам
Ровно шесть лет назад в этом зале начинались соревнования по ММА. С того времени они приобрели статус областных турниров. Бои городского масштаба прошли в первый раз. Изначально заявочный список включал более 50 бойцов. Но в реальности в октагон вышло меньше участников.
МИХАИЛ ХЛЕБНИКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Желательно уметь делать болевые. Вижу со стороны, чем тратить силы на такие неэффективные удары в борьбе лежа, просто можно взять ручку оторвать и сделать болевой. Для самбиста, дзюдоиста эти ситуации понятны».
UFC, Bellator и другие организации, продвигающие смешанные единоборства, источник вдохновения для бойцов. Поединки звезд ММА они отчасти копируют. Но выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. Поэтому мало кто отказывается от предоставляемых шансов.
АЛЕКСЕЙ БУТОРИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Цель поучаствовать. Правда, немного народу. Не пробовал ни разу».
Поклонники ММА тоже стараются не пропускать любую возможность, чтобы увидеть полноконтактные бои. Городской турнир оправдал их ожидания. Участники не поскупились на демонстрацию эффектных ударов и приемов. В следующий раз они сойдутся лицом к лицу в октябре на открытом Кубке Кировской области.
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