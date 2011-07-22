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В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спорту

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 121 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Жаркая погода не помешала показать хорошие результаты. В Белой Холунице прошли областные соревнования по конному спорту.

Это высшая школа верховой езды. Олимпийский вид спорта, в котором оценивается все: правильность движения, точность управления, насколько красиво и грациозно животное ведет себя в манеже.

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спортуЮЛИЯ ИГНАТЬЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«На выездке должно быть не заметно, как работает всадник и как будто лошадь сама должна танцевать».
 
 
Красоту конного спорта дополняло и место проведения соревнований. На нем за лето всадникам при параде еще не раз предстоит выйти перед зрителями. Выездка в отличие от конкура фирменный знак кировских конников. Но зарабатывание высоких судейских оценок под силу не каждому. Совсем иное отношение к участникам у их родных и близких. Для них конные состязания это праздник.

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спортуГАЛИНА РУБЦОВА, БАБУШКА УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ездит хорошо. У нее жеребец Ясный. Любит его, моет, чистит, выписывают через интернет-магазины всякие сладости для него».
 
 
Приподнятое настроение было и у организаторов. На приглашение выступить откликнулось около 50 всадников. Что стало рекордом для четвертного по счету чемпионата, собирающего сейчас далеко не просто любителей погарцевать на лошади.

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спортуОЛЬГА СКОКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА (Г.БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА):
«Первые соревнования были самые волнительные. Но, как я всегда говорю, самое главное это безопасность. Но сейчас мы стремился уже больше к результатам, чтобы детишки показали хороший уровень и выполнили нормативы по сдаче разрядов».
 
 
Медленный ход лошади и нервозность наездницы влекут за собой большие проблемы. В худшем случае дисквалификацию и крушение всех надежд на призовое место. Но выездка и последующий более сложный конкур доставили массу положительных эмоций участникам.

В Белой Холунице состоялись областные соревнования по конному спортуАЛИНА НОРИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я считаю, что очень хорошо. Тем более, что у нас была всего одна тренировка. Я больше всего переживала за галопную часть. Боялась, что она не вытерпит. Она уже стартовала, ей жарко. Но мы сделали все, что могли. Я очень довольна лошадью».
 
 
После проведенных стартов полным ходом пойдет работа над ошибками. Впереди новые соревнования, где взаимопонимание между партнерами должно быть уже на порядок лучше.


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