В Кирове прошла гонка картингистов «Асфальтовое кольцо»

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Одним из наиболее ярких зрелищ в День города вот уже более 15 лет становится "Асфальтовое кольцо".Пока гонщики только обживались в автопарке и проверяли готовность своих мини-болидов, публика стала интенсивно стягиваться к цирку. Кольцевая гонка воспринимается горожанами как визуальное сближение с "Формулой-1". Оно пусть и отдаленное, но способно передать атмосферу настоящих автосоревнований.Пилоты уже со старта стараются выжать максимум возможного из своего карта. Даже если по жеребьевке у тебя не поул-позиция. Борьбу за победу на трассе по регламенту ведут как дети, так и взрослые. К готовности картов их сервис-бригады подходят более чем серьезно. Никому не хочется омрачить праздник внезапным сходом с дистанции.Только вперед за успехом. Именно так настраивают себя на кольцо его хозяева. К традиционной дистанции в 850 метров они уже успели привыкнуть. Нынче сложности мог доставить только свежеуложенный асфальт. Но его участники словно и не заметили. Высокие скорости и мастерские виражи. Сергей Коротких, как гонщик, был безупречен. И откровенен в ответе на вопрос, чем его привлекают заезды на миниформуле.По регламенту победитель кольца определяется в два заезда. Существует и деление по классам в зависимости от мощности карта и возраста гонщиков. Самые младшие - пионеры, далее идут кадеты и юниоры. А вот где нет никаких ограничений, так это в классе "Свободный".Кировчане по итогам заездов взяли большинство чемпионских званий. Ведь по их мнению, они просто обязаны побеждать в день рождения родного города.