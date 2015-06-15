В Кирове прошла гонка картингистов «Асфальтовое кольцо»
Пока гонщики только обживались в автопарке и проверяли готовность своих мини-болидов, публика стала интенсивно стягиваться к цирку. Кольцевая гонка воспринимается горожанами как визуальное сближение с "Формулой-1". Оно пусть и отдаленное, но способно передать атмосферу настоящих автосоревнований.
Пилоты уже со старта стараются выжать максимум возможного из своего карта. Даже если по жеребьевке у тебя не поул-позиция. Борьбу за победу на трассе по регламенту ведут как дети, так и взрослые. К готовности картов их сервис-бригады подходят более чем серьезно. Никому не хочется омрачить праздник внезапным сходом с дистанции.
СЕРГЕЙ САННИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это шоу. Трасса очень простая, места мало, много на ней не накрутишь. Это у нас единственная летняя гонка в области».
Только вперед за успехом. Именно так настраивают себя на кольцо его хозяева. К традиционной дистанции в 850 метров они уже успели привыкнуть. Нынче сложности мог доставить только свежеуложенный асфальт. Но его участники словно и не заметили. Высокие скорости и мастерские виражи. Сергей Коротких, как гонщик, был безупречен. И откровенен в ответе на вопрос, чем его привлекают заезды на миниформуле.
СЕРГЕЙ КОРОТКИХ, УЧАСТНИК ГОНКИ (Г.КИРОВ):
«Все съезжаются. Такое разнообразие получается. И новые знакомства. Вот что меня здесь больше всего радует».
По регламенту победитель кольца определяется в два заезда. Существует и деление по классам в зависимости от мощности карта и возраста гонщиков. Самые младшие - пионеры, далее идут кадеты и юниоры. А вот где нет никаких ограничений, так это в классе "Свободный".
АЛЕКСЕЙ МИЛЮТИН, УЧАСТНИК ГОНКИ (Г.ЙОШКАР-ОЛА):
«Как тебе конкуренция здесь? Она везде есть. Но тоже нормально. Держатся, не отстают, приходится иногда бороться».
Кировчане по итогам заездов взяли большинство чемпионских званий. Ведь по их мнению, они просто обязаны побеждать в день рождения родного города.
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