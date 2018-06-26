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В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона

Сегодня, 17:29 | Просмотров: 76 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона. Он включил в себя три разных дисциплины, и каждая заставила участников соревноваться на пределе возможностей.

К месту финиша эти участники приплывут не скоро. Получив стартовый номер, чип, считающий время и шапочку, триатлонисты ринулись в воду, чтобы обогнуть расчерченный на воде треугольник. Заплыв - часть дистанции акватлона. Дисциплины, по которой в области впервые проводились соревнования. Выбор диктовался спортсменами из расчета своих сил, опыта выступлений и просто желания испытать себя в экстремальных условиях.

- Уговорили его друзья, что ты должен сегодня выступить.
- Очень сложный вид спорта, если сравнить с бегом или лыжными гонками.

Не ударить лицом в грязь было для всех делом принципа. Большинство было знакомо с особенностями верхошижемской дистанции. Редко когда можно встретить триатлониста одинаково хорошо готового к бегу и плаванию. Но чтобы сохранить преимущество до конца надо включать организм на максимальную работу.

В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона КАРИНА ДЕЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
«Повезло, что не очень жарко было. Когда жарко больше сил уходит на то, чтобы преодолеть все эти препятствия. Сейчас и дождик прошел. Подбадривало немного».
 
 
В зависимости от погодных условий правила позволяют изменять длину этапов. Для фестиваля их специально спроектировал Павел Андреев. Заслуженный мастер спорта и человек, с чьим именем связано большинство побед на триатлонных стартах.

- Ну, он каждый раз выигрывает. Он 6-ти кратный или 7-ми кратный чемпион мира.

Андрееву привычно отстаивать титул победителя. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. На ее преодоление у Андреева 34 минуты. Нынешний успех вновь утвердил его в качестве сильнейшего триатлониста страны.

В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АКВАТЛОНУ:
«В целом, плавание у меня удачно получилось. Удивительно, с парнями лидерами выплыл. Но бег посильнее у меня».
 
 
Андрееву не было равных на всех трех гонках.
 
 
Кроме акватлона, в Верхошижемье были разыграны награды в дуатлон-кроссе и кросс-триатлоне. Формат таких мультиспортивных стартов новинка для России. Он позволяет определить самых выносливых не только среди профессионалов, но дает шансы показать себя любителям.

В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона АНДРЕЙ РУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если проводим 4-5 стартов в год, то они стартуют везде. Кроме этого, выезжают в другие регионы. Любительский триатлон развивается. В каждом регионе сейчас все больше и больше стартов появляется».
 
 
Как в мужском, так и в женском зачете сюрпризов не произошло. Кировчанка Дарья Рогозина в упорной борьбе сумела опередить соотечественницу Марину Белозерцеву. Также, комплекты медалей нашли своих обладателей среди юношей и девушек от 13 до 19 лет.


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