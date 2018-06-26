В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона
К месту финиша эти участники приплывут не скоро. Получив стартовый номер, чип, считающий время и шапочку, триатлонисты ринулись в воду, чтобы обогнуть расчерченный на воде треугольник. Заплыв - часть дистанции акватлона. Дисциплины, по которой в области впервые проводились соревнования. Выбор диктовался спортсменами из расчета своих сил, опыта выступлений и просто желания испытать себя в экстремальных условиях.
- Уговорили его друзья, что ты должен сегодня выступить.
- Очень сложный вид спорта, если сравнить с бегом или лыжными гонками.
Не ударить лицом в грязь было для всех делом принципа. Большинство было знакомо с особенностями верхошижемской дистанции. Редко когда можно встретить триатлониста одинаково хорошо готового к бегу и плаванию. Но чтобы сохранить преимущество до конца надо включать организм на максимальную работу.
КАРИНА ДЕЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Ну, он каждый раз выигрывает. Он 6-ти кратный или 7-ми кратный чемпион мира.
Андрееву привычно отстаивать титул победителя. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. На ее преодоление у Андреева 34 минуты. Нынешний успех вновь утвердил его в качестве сильнейшего триатлониста страны.
ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АКВАТЛОНУ:
АНДРЕЙ РУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТРИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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