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«Повезло, что не очень жарко было. Когда жарко больше сил уходит на то, чтобы преодолеть все эти препятствия. Сейчас и дождик прошел. Подбадривало немного».

«В целом, плавание у меня удачно получилось. Удивительно, с парнями лидерами выплыл. Но бег посильнее у меня».

Андрееву не было равных на всех трех гонках.

«Если проводим 4-5 стартов в год, то они стартуют везде. Кроме этого, выезжают в другие регионы. Любительский триатлон развивается. В каждом регионе сейчас все больше и больше стартов появляется».

В Верхошижемье прошел фестиваль триатлона. Он включил в себя три разных дисциплины, и каждая заставила участников соревноваться на пределе возможностей.К месту финиша эти участники приплывут не скоро. Получив стартовый номер, чип, считающий время и шапочку, триатлонисты ринулись в воду, чтобы обогнуть расчерченный на воде треугольник. Заплыв - часть дистанции акватлона. Дисциплины, по которой в области впервые проводились соревнования. Выбор диктовался спортсменами из расчета своих сил, опыта выступлений и просто желания испытать себя в экстремальных условиях.Не ударить лицом в грязь было для всех делом принципа. Большинство было знакомо с особенностями верхошижемской дистанции. Редко когда можно встретить триатлониста одинаково хорошо готового к бегу и плаванию. Но чтобы сохранить преимущество до конца надо включать организм на максимальную работу.В зависимости от погодных условий правила позволяют изменять длину этапов. Для фестиваля их специально спроектировал Павел Андреев. Заслуженный мастер спорта и человек, с чьим именем связано большинство побед на триатлонных стартах.Андрееву привычно отстаивать титул победителя. Многолетний опыт помогает ему правильно распределить силы по дистанции. На ее преодоление у Андреева 34 минуты. Нынешний успех вновь утвердил его в качестве сильнейшего триатлониста страны.Кроме акватлона, в Верхошижемье были разыграны награды в дуатлон-кроссе и кросс-триатлоне. Формат таких мультиспортивных стартов новинка для России. Он позволяет определить самых выносливых не только среди профессионалов, но дает шансы показать себя любителям.Как в мужском, так и в женском зачете сюрпризов не произошло. Кировчанка Дарья Рогозина в упорной борьбе сумела опередить соотечественницу Марину Белозерцеву. Также, комплекты медалей нашли своих обладателей среди юношей и девушек от 13 до 19 лет.