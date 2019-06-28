Хоккеисты "Родины" начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты "Родины" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. На первом этапе тренировочные занятия проходят на стадионе "Факел".Прошлогодний сезон болельщики, да и сами хоккеисты, сейчас стараются не вспоминать. Слишком много негативного пришлось пережить. Упав практически на дно, команда в данный момент всеми силами старается подняться вверх."Родина" в это межсезонье уже успела погреметь на трансферном рынке. Клабуков, Перминов, Бушуев. Это далеко не полный список местных воспитанников, вернувшихся в родной клуб. Их приход пока в теории усилил его. Рядом с мастерами и молодежь, набравшаяся опыта в Суперлиге.Отношениями с "Родиной" себя связал и Станислав Исмагилов. Воспитанник хабаровской школы хоккея поиграл во многих командах. Призеру чемпионатов страны и обладателю Кубка нравилось играть в Кирове. Признается, атмосфера на стадионе была особенной. Теперь он для него на один год станет родным.Занятия, начавшиеся на "Факеле", носят втягивающий характер. Но тренерский штаб старается сразу после выхода игроков из отпуска настроить их на серьезную предсезонную работу.Домашний цикл подготовки продлится две недели. После чего, команда отправится в Саранск. Там "Родина" проведет основной функциональный сбор на спортивной базе, где созданы все условия для его успешного выполнения.