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Хоккеисты "Родины" начали подготовку к новому сезону

Хоккеисты "Родины" начали подготовку к новому сезону

Сегодня, 17:34
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Роман Четвериков

Хоккеисты "Родины" вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. На первом этапе тренировочные занятия проходят на стадионе "Факел".

Прошлогодний сезон болельщики, да и сами хоккеисты, сейчас стараются не вспоминать. Слишком много негативного пришлось пережить. Упав практически на дно, команда в данный момент всеми силами старается подняться вверх.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Вот то, что сейчас происходит это правильный подход к делу. Команда вышла заниматься. Хорошо то, что мы сделали это 1 июля, а не 1 августа или 1 сентября. Сейчас все плану».

"Родина" в это межсезонье уже успела погреметь на трансферном рынке. Клабуков, Перминов, Бушуев. Это далеко не полный список местных воспитанников, вернувшихся в родной клуб. Их приход пока в теории усилил его. Рядом с мастерами и молодежь, набравшаяся опыта в Суперлиге.

ДМИТРИЙ КУРАЕВ, ИГРОК ХК "РОДИНА":
«Много не реализовал своих моментов, передачи не отдавал голевые. Надо работать над этим».

Отношениями с "Родиной" себя связал и Станислав Исмагилов. Воспитанник хабаровской школы хоккея поиграл во многих командах. Призеру чемпионатов страны и обладателю Кубка нравилось играть в Кирове. Признается, атмосфера на стадионе была особенной. Теперь он для него на один год станет родным.

СТАНИСЛАВ ИСМАГИЛОВ, ИГРОК ХК "РОДИНА":
«Хочется принести пользу, оправдать надежды тренеров. Помочь команде как можно выше подняться в турнирной таблице».

Занятия, начавшиеся на "Факеле", носят втягивающий характер. Но тренерский штаб старается сразу после выхода игроков из отпуска настроить их на серьезную предсезонную работу.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Самое главное, чтобы вот эти ребята все вышли на следующий уровень мастерства. Если это произойдет, то и команда сделает шаг вперед».

Домашний цикл подготовки продлится две недели. После чего, команда отправится в Саранск. Там "Родина" проведет основной функциональный сбор на спортивной базе, где созданы все условия для его успешного выполнения.

Хоккеисты

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