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Юниоры "Олимпии" начали подготовку к новому сезону

Юниоры "Олимпии" начали подготовку к новому сезону

Вчера, 18:02
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Роман Четвериков

В то время как молодежная команда "Олимпии" еще только готовится выйти на лед, ее ближайший резерв уже тренируется в привычной обстановке. Занятия проходят на катке "Дымка".

Прошлогоднюю юниорскую "Олимпию" назовут самой сильной командой, собранной под выступление в лиге. Первое, что ей удалось это вернуть болельщиков на трибуны. На отдельные матчи собиралось под 700 человек. Еще среди достижений - сам хоккей, радовавший глаз зрителей. На фоне сильных соперников олимпийцы не выглядели статистами. В активе победы над юниорами "Ак Барса", "Торпедо", "Салавата".

ПЕТР ПЕТУХОВ, ЗАЩИТНИК ЮХК "ОЛИМПИЯ":
«Играли равные, такие же пацаны, как и мы. Да, может у них класс повыше, больше возможностей тренироваться. Плюс, команды топовые».
 
Итоговое 7-е место и выход в плей-офф руководство признает удовлетворительным итогом сезона. Исходя из статистики, такое же мнение и у тренерского штаба. Прежде всего, порадовали оборонительные действия. По количеству пропущенных шайб, "Олимпия" вошла в четверку лучших. А вот игра на чужой половине стала пищей для размышлений перед началом подготовительных сборов.

ЮРИЙ КУЛТЫНОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЮХК "ОЛИМПИЯ":
«Это техническая работа, с начальной школы подготовки. Это творчество ребят, их хитрость, изюминка каждого нападающего, голевое чутье. Мы, безусловно, будем над этим работать. Но это самое сложное в игровых видах спорта».

Вспомнить хоккейные азы. Катание, владение шайбой, броски, передачи. Именно это сейчас на первом плане на ледовых занятиях. С уходом лидеров на повышение, в молодежную "Олимпию", к тренировкам привлечены 16-ти летние ребята, игравшие по Первенству. Новички в составе сразу ощутили доверие наставников. Новый чемпионат для них важный шаг в росте профессионализма и мастерства.

ДМИТРИЙ ЕРШОВ, НАПАДАЮЩИЙ ЮХК "ОЛИМПИЯ":
«Да ничего новенького. Прошлый сезон вместе играли в одной команде. Все в сезоне покажут, на что способны».

Предстоящий юниорский турнир прибавит по числу матчей. Вместо 9-ти в нем выступит 11-ть команд. Что накладывает отпечаток на планы "Олимпии" по созданию еще более боеспособного коллектива.

ЮРИЙ КУЛТЫНОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЮХК "ОЛИМПИЯ":
«В первую очередь комплектация будет связана с комплектацией команды МХЛ. Ребята 2002 года там сейчас на просмотре. В зависимости от того, смогут они закрепиться или нет, то спускаются к нам. Т.е. мы сохраняем максимальный контингент. Сразу хотел бы сказать, что приезжих ребят мы не рассматриваем».

После тренировок в "Дымке" юниорка "Олимпии" вновь соберется на сбор уже в Кирово-Чепецке. Перед стартом чемпионата запланировано проведение предсезонного домашнего турнира. Набирать же официальные очки юниоры начнут с середины сентября.

Юниоры

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