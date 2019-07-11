Юниоры "Олимпии" начали подготовку к новому сезону

В то время как молодежная команда "Олимпии" еще только готовится выйти на лед, ее ближайший резерв уже тренируется в привычной обстановке. Занятия проходят на катке "Дымка".Прошлогоднюю юниорскую "Олимпию" назовут самой сильной командой, собранной под выступление в лиге. Первое, что ей удалось это вернуть болельщиков на трибуны. На отдельные матчи собиралось под 700 человек. Еще среди достижений - сам хоккей, радовавший глаз зрителей. На фоне сильных соперников олимпийцы не выглядели статистами. В активе победы над юниорами "Ак Барса", "Торпедо", "Салавата".Итоговое 7-е место и выход в плей-офф руководство признает удовлетворительным итогом сезона. Исходя из статистики, такое же мнение и у тренерского штаба. Прежде всего, порадовали оборонительные действия. По количеству пропущенных шайб, "Олимпия" вошла в четверку лучших. А вот игра на чужой половине стала пищей для размышлений перед началом подготовительных сборов.Вспомнить хоккейные азы. Катание, владение шайбой, броски, передачи. Именно это сейчас на первом плане на ледовых занятиях. С уходом лидеров на повышение, в молодежную "Олимпию", к тренировкам привлечены 16-ти летние ребята, игравшие по Первенству. Новички в составе сразу ощутили доверие наставников. Новый чемпионат для них важный шаг в росте профессионализма и мастерства.Предстоящий юниорский турнир прибавит по числу матчей. Вместо 9-ти в нем выступит 11-ть команд. Что накладывает отпечаток на планы "Олимпии" по созданию еще более боеспособного коллектива.После тренировок в "Дымке" юниорка "Олимпии" вновь соберется на сбор уже в Кирово-Чепецке. Перед стартом чемпионата запланировано проведение предсезонного домашнего турнира. Набирать же официальные очки юниоры начнут с середины сентября.