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В Кирово-Чепецком районе прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.

В Кирово-Чепецком районе прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.

Сегодня, 11:39
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Роман Четвериков

В Кирово-Чепецком районе в детском оздоровительном лагере прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.

Проплыть в открытом бассейне 100 метров и при этом показать технику и стили плавания. Такая задача стояла перед воспитанниками спортклуба "Олимпия". Несмотря на юный возраст, ребята профессионально подошли к показательной тренировке. Спортсмены в лагере не только отдыхают, но и поддерживают форму. В сборной команде легкоатлеты и пловцы из Кирова и Кирово-Чепецка. К активному отдыху даже подключились конькобежцы из Коломны. Спортивная часть фестиваля проводилась впервые.

ИГОРЬ МАЛЫХ, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОГО КЛУБА "ОЛИМПИЯ":
«Отдать дань моде. Что-то вроде кроссфита. Стрельба, переноска гири, таскали каток такой маленький».

Основная тематика фестиваля за годы его проведения не меняется. О нем знают многие танцевальные коллективы области. Поэтому каждое лето они приезжают в "Юность" за получением новых знаний и совершенствованием навыков и движений. Мастер-классы проводят известные российские хореографы. В этот раз они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ:
«Мастер-классы были по нескольким видам современной хореографии. Ребят познакомили с европейской школой танцевания. Ценность мастер-классов в том, что преподаватели приехали из центральных городов и привезли совершенно иной уровень танцевания».

Результат работы показывается на гала-концерте. Танцоры на сцене демонстрируют как совершенно новые номера, так и те, что были отрепетированы год назад. Фестивальная лаборатория, по их признанию, помогает им двигаться и расти в плане развития пластики. А сами танцевальные постановки все ближе становятся к полноценным хореографическим спектаклям.

В Кирово-Чепецком районе прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.

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