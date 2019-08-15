В Кирово-Чепецком районе прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.

В Кирово-Чепецком районе в детском оздоровительном лагере прошел необычный культурно-спортивный фестиваль.Проплыть в открытом бассейне 100 метров и при этом показать технику и стили плавания. Такая задача стояла перед воспитанниками спортклуба "Олимпия". Несмотря на юный возраст, ребята профессионально подошли к показательной тренировке. Спортсмены в лагере не только отдыхают, но и поддерживают форму. В сборной команде легкоатлеты и пловцы из Кирова и Кирово-Чепецка. К активному отдыху даже подключились конькобежцы из Коломны. Спортивная часть фестиваля проводилась впервые.Основная тематика фестиваля за годы его проведения не меняется. О нем знают многие танцевальные коллективы области. Поэтому каждое лето они приезжают в "Юность" за получением новых знаний и совершенствованием навыков и движений. Мастер-классы проводят известные российские хореографы. В этот раз они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары.Результат работы показывается на гала-концерте. Танцоры на сцене демонстрируют как совершенно новые номера, так и те, что были отрепетированы год назад. Фестивальная лаборатория, по их признанию, помогает им двигаться и расти в плане развития пластики. А сами танцевальные постановки все ближе становятся к полноценным хореографическим спектаклям.