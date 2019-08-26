Юные кировчане соревновались в турнире по дворовому футболу

В Кирове в микрорайоне "Солнечный берег" прошел чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд. Турнир стал большим праздником для всех, кто пришел посмотреть на игру номер 1 в исполнении мальчишек и девчонок.Мяч, ворота и площадка. Это все, что нужно, чтобы любой ребенок стал приобщаться к миру футбола. На организацию дворового чемпионата у группы энтузиастов ушел всего месяц. Им даже пришлось приостановить регистрацию команд. Интерес к турниру был большой.Проект превратился в настоящую футбольную лигу. В ней команды, в составах которых ребята от 5 до 13 лет. Над названиями долго не думали. В большинстве выбирали варианты известных на слуху зарубежных клубов. Но и отечественные футбольные бренды тоже были в заявке на чемпионат.В роли стороннего наблюдателя выступил "Пари-Сен-Жермен". Французский гранд отправил в Киров футболку с автографом Килиана Мбаппе. Звездный подарок вручили одному из юных футболистов.У каждого из игроков есть свои кумиры. Подражать им обычное явление для ребенка, мечтающего стать футболистом.Сам чемпионат был проведен на серьезном уровне. Атмосфера не уступала большим футбольным событиям. Игровой азарт передавался зрителям. Вокруг площадки можно было увидеть разную по возрасту публику.За первый в истории титул победителя дворового чемпионата спорили 20 команд. По мастерству они были все разные. Но их объединяло желание сыграть как можно лучше при поддержке родителей, друзей и знакомых. И показанный ими футбол заслужил лестной оценки от людей, разбирающихся в технике и тактике.В планах организаторов чемпионата проводить его ежегодно. Развивая турнир как по масштабу, так и по уровню организации.