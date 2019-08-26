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Юные кировчане соревновались в турнире по дворовому футболу

Юные кировчане соревновались в турнире по дворовому футболу

Сегодня, 17:58
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Роман Четвериков

В Кирове в микрорайоне "Солнечный берег" прошел чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд. Турнир стал большим праздником для всех, кто пришел посмотреть на игру номер 1 в исполнении мальчишек и девчонок.

Мяч, ворота и площадка. Это все, что нужно, чтобы любой ребенок стал приобщаться к миру футбола. На организацию дворового чемпионата у группы энтузиастов ушел всего месяц. Им даже пришлось приостановить регистрацию команд. Интерес к турниру был большой.

МИХАИЛ ЯГОВКИН, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА:
«Чтобы ребята развивались. Ходили в футбольные школы, а не слонялись где-то. Чтобы они полюбили этот спорт. У нас в футболе не все хорошо. Не можем выиграть еврокубки. Поэтому, мы делаем шаг вперед».

Проект превратился в настоящую футбольную лигу. В ней команды, в составах которых ребята от 5 до 13 лет. Над названиями долго не думали. В большинстве выбирали варианты известных на слуху зарубежных клубов. Но и отечественные футбольные бренды тоже были в заявке на чемпионат.

ОЛЕГ ПОПОВ, ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА:
«Победители данной дворовой лиги будут участвовать в городской лиге. Ее победители даже заграницу смогут ездить. За нами наблюдает французский клуб как мы это все организуем».

В роли стороннего наблюдателя выступил "Пари-Сен-Жермен". Французский гранд отправил в Киров футболку с автографом Килиана Мбаппе. Звездный подарок вручили одному из юных футболистов.

- Он тебе чем нравиться? Скоростью, ударами, силой.

У каждого из игроков есть свои кумиры. Подражать им обычное явление для ребенка, мечтающего стать футболистом.

- Ну, Роналду круто бьет, сильно. А Неймар обыгрывает.

Сам чемпионат был проведен на серьезном уровне. Атмосфера не уступала большим футбольным событиям. Игровой азарт передавался зрителям. Вокруг площадки можно было увидеть разную по возрасту публику.

- Да ничего не понимаю. Тогда зачем пришли? Посмотреть.

За первый в истории титул победителя дворового чемпионата спорили 20 команд. По мастерству они были все разные. Но их объединяло желание сыграть как можно лучше при поддержке родителей, друзей и знакомых. И показанный ими футбол заслужил лестной оценки от людей, разбирающихся в технике и тактике.

- Там надо забивать голы, обыгрывать. Учиться.

АНТОН БАЛЕЗИН, ТРЕНЕР ДЮСШ-5:
«Просто это праздник для ребят. Мы когда маленькие были, у нас такого не было. Эти праздники себе сами устраивали».

В планах организаторов чемпионата проводить его ежегодно. Развивая турнир как по масштабу, так и по уровню организации.

Юные кировчане соревновались в турнире по дворовому футболу

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