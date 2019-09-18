Воспитанник кирово-чепецкого хоккея назначен главным тренером ярославского «Локомотива».

Александр Ардашев сменил на этой должности канадца Крейга Мактавиша.Правда, пока только в статусе исполняющего обязанности.Ранее он работал спортивным директором клуба. Напомним, что Александр Ардашев родился в Кирово-Чепецке. Его первой профессиональной командой стала местная «Олимпия».Последующая игровая карьера форварда была связана с ярославским клубом, в составе которого он стал двукратным чемпионом России.Несколько сезонов сезоны Александр Ардашев провёл в «Крыльях Советов», «Салавате Юлаеве» и челябинском «Мечеле».Последние пятнадцать лет – на тренерской и административной работе в системе «Локомотива».