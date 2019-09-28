В Кирове проходят всероссийские соревнования общества "Динамо" по самбо

Подходит к завершению всероссийский турнир общества "Динамо" по самбо и боевому самбо. Участникам осталось только провести командные бои. В личном споре сильнейшие уже определились.Выступить в Кирове как за честь воспринимают все без исключения самбисты. Они понимают: тренерский выбор не случайный. Ставки слишком высоки по причине единственного предоставленного шанса, чтобы попасть на Первенство России. Им пользуются как мужчины, так и женщины.Одна из тех, кто борется с огнем в глазах - Екатерина Фадеенкова. Попробовав себя в разных видах спорта, четыре года назад она остановила свой выбор именно на самбо. Теперь на себя девушка обращает внимание титулом. Весной она победила на европейском Первенстве. Выступление на динамовском турнире это новый заход к достижению больших побед.Соревнования являются отборочными на Чемпионат страны, который пройдет весной будущего года. В зависимости от состава в каждой весовой категории, путевку на Чемпионат получают один победитель или два призера.Исторически у силовых структур отношение к самбо самое серьезное. Еще при своем зарождении в середине 20-х годов прошлого века, был сделан уклон на развитие борьбы с эффектными приемами. Развиваемая техника самозащиты со временем превратилась в вид спорта, получивший широкое распространение по стране и по всему миру. Но российские самбисты были и остаются на ведущих ролях. Они фавориты любых состязаний. Костяк сборной составляют спортсмены Московской области. Именно они на этом турнире чаще других поднимались на пьедестал почета.