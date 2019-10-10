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Кировчане поборются за медали чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.

Кировчане поборются за медали чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.

Вчера, 09:18
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Кировчане поборются за медали чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.
Турнир пройдёт в Перми с 17 по 21 октября.

В состав кировской команды включены одиннадцать атлетов.

Среди них немало известных имён. Так, неоднократные чемпионы области Александр Ончуров, Рудольф Хабибуллин и Михаил Кувик будут выступать в категории «Мастера».

Александр Ончуров в этом году отметил своё семидесятилетие, но расставаться со спортом не намерен.

Самый молодой участник команды 23-летний Василий Кочергин заявлен в «Пляжном бодибилдинге».

В команде также четыре девушки, которые выйдут на помост в категориях «Фитнес-бикини» и «Фитнес-модель».

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