Кировчане поборются за медали чемпионата России по бодибилдингу и фитнесу.

Турнир пройдёт в Перми с 17 по 21 октября.В состав кировской команды включены одиннадцать атлетов.Среди них немало известных имён. Так, неоднократные чемпионы области Александр Ончуров, Рудольф Хабибуллин и Михаил Кувик будут выступать в категории «Мастера».Александр Ончуров в этом году отметил своё семидесятилетие, но расставаться со спортом не намерен.Самый молодой участник команды 23-летний Василий Кочергин заявлен в «Пляжном бодибилдинге».В команде также четыре девушки, которые выйдут на помост в категориях «Фитнес-бикини» и «Фитнес-модель».