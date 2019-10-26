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В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму "Вятский лось"

В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму "Вятский лось"

Сегодня, 17:55
122
Карина Алоян
В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму

В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму и поисково-спасательным работам в природной среде "Вятский лось". В течение трех дней команды из разных городов России проходили испытания на выносливость и смекалку. Самые интересные моменты - в специальном репортаже Карины Алоян

Путешествие с риском для жизни. Здесь не важны погодные условия, время суток - здесь нужно быть готовым ко всему. 21 команда - из Нижнего Новгорода, Пермского края, Чувашии не только. Они приезжают на соревнования в Киров не столько за победой в командном зачете - сколько за победой каждого над самим собой.

СЕРГЕЙ ФЕДУЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Всё отработано до мелочей. Все приходит с опытом. Первый раз был разбит, потому что ноги стёр, весь сырой был, в этом году - подготовились, так что в целом очень даже не плохо».

От представителей пожарно-спасательных подразделений МЧС России и поисково-спасательных формирований  до туристов-спортсменов.  В этом году площадкой для экстремальных соревнований "Вятский лось" был выбран Кумёнский район.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ "ВЯТСКИЙ ЛОСЬ":
«Дистанция готовилась сложно. Куменский район у нас, к сожалению не отличается большим количеством рельефов  и объектов с природной опасностью для человека, но тем не менее мы успели за 2 месяца подготовить и провести эти соревнования».

Локальные и протяженные препятствия пешеходного, водного и спелеотуризма, плохая погода, отсутствие времени для полноценного отдыха, постоянное движение, поисково-спасательные работы в природной среде и выживание.

ЕКАТЕРИНА ХОХРЯКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эмоции на самом деле смешанные, в то же время есть небольшая усталость, хочется спать и то же время не хочется спать, потому что тебе не дают спать, потому что постоянно начинают - один этап, следующий этап, надо постоянно передвигаться, что-то делать, ты постоянно в движении и на самом деле интересно узнать, что следующее».

Около 40 километров, двое суток без сна и отдыха, девяносто этапов. Экстремальные ситуации, которые могут возникнуть в туристских походах, путешествиях и повседневной жизни. Спуски, подъемы, переправы, болота - везде одна цель - показать свои навыки по выживанию и стать лучшим.

АНДРЕЙ ГЛАДЫШЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. ЙОШКАР-ОЛА):
«Каждый такой старт – это, конечно же, разновидностью и сложностью данного вида соревнований. Здесь изюминкой на большом торте - это было предпоследнее соревнование, где реально пришлось в октябре месяце пришлось щучкой прыгать в холодную-холодную воду».

48 часов непрерывной, причём не только физической, но и умственной работы. И всё это почти при полном отсутствии информации о предстоящих задачах. Команда должна быть готова к реагированию на любые происшествия - отличная возможность проверить силы.

ДЕНИС БЕЛЯЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Очень сплачивается и сплоченный получается коллектив, познаешь, узнаешь себя, коллектив, так что все хорошо. Я еще раз говорю - хочешь узнать себя, коллектив - заявляйся на Вятского лося».

Три дня соревнований. Самый сложный - этап последний. С помощью верёвочных систем и изготовленных из подручных материалов носилок необходимо провести спуск условных пострадавших из окна. Затем донести их до реки и эвакуировать на другой берег с помощью навесной переправы.

АРТЁМ ДОМРАЧЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (КОМАНДА "ТЫЖТУРИСТ"):
«Тут был сумбур какой-то, конечно, но в основном всё было понятно, то есть у меня была задача принимать рюкзаки, а потом принимать носилки с пострадавшим, чтобы безопасно спустился и транспортировать их в безопасную зону, а  там ребята уже более подкованы в технике и уже сделали всё как надо».

Нижний Новгород, Пермский край, Чувашская республика - около ста участников. Что будет просто - никто не обещал. Вятский лось - соревнования, к которым нужно готовиться и самое главное - каждому из участников быть готовым ко всему.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ "ВЯТСКИЙ ЛОСЬ":
«К этим соревнованиям надо готовиться - серьезно и долго. Не все на это способно и команд, которые массово ходили в туристские походы и были молоды душой и телом и способны на прохождение такой дистанции становится все меньше и меньше, потому что система детско-юношеского туризма в России, к сожалению, не увеличивает свои обороты».

По итогам соревнований абсолютным победителем Чемпионата «Вятский лось-2019» стала команда "Йошкины Коты". На втором месте - кировская команда туристов-спортсменов "Храбрые Слоники" и 3 место - у городской службы спасения города Перми. Но такой итог - признаются участники лишь приятная формальность. Проверка себя, своих товарищей, получение знаний и навыков в области спасения и выживания в чрезвычайных ситуациях в условиях природной среды - вот главная награда, ведь после таких соревнований, кажется, что точно нет ничего невозможного.

Карина Алоян при содействии пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области.  

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