В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму "Вятский лось"

В Кировской области завершились соревнования по спортивному туризму и поисково-спасательным работам в природной среде "Вятский лось". В течение трех дней команды из разных городов России проходили испытания на выносливость и смекалку. Самые интересные моменты - в специальном репортаже Карины АлоянПутешествие с риском для жизни. Здесь не важны погодные условия, время суток - здесь нужно быть готовым ко всему. 21 команда - из Нижнего Новгорода, Пермского края, Чувашии не только. Они приезжают на соревнования в Киров не столько за победой в командном зачете - сколько за победой каждого над самим собой.От представителей пожарно-спасательных подразделений МЧС России и поисково-спасательных формирований до туристов-спортсменов. В этом году площадкой для экстремальных соревнований "Вятский лось" был выбран Кумёнский район.Локальные и протяженные препятствия пешеходного, водного и спелеотуризма, плохая погода, отсутствие времени для полноценного отдыха, постоянное движение, поисково-спасательные работы в природной среде и выживание.Около 40 километров, двое суток без сна и отдыха, девяносто этапов. Экстремальные ситуации, которые могут возникнуть в туристских походах, путешествиях и повседневной жизни. Спуски, подъемы, переправы, болота - везде одна цель - показать свои навыки по выживанию и стать лучшим.48 часов непрерывной, причём не только физической, но и умственной работы. И всё это почти при полном отсутствии информации о предстоящих задачах. Команда должна быть готова к реагированию на любые происшествия - отличная возможность проверить силы.Три дня соревнований. Самый сложный - этап последний. С помощью верёвочных систем и изготовленных из подручных материалов носилок необходимо провести спуск условных пострадавших из окна. Затем донести их до реки и эвакуировать на другой берег с помощью навесной переправы.Нижний Новгород, Пермский край, Чувашская республика - около ста участников. Что будет просто - никто не обещал. Вятский лось - соревнования, к которым нужно готовиться и самое главное - каждому из участников быть готовым ко всему.По итогам соревнований абсолютным победителем Чемпионата «Вятский лось-2019» стала команда "Йошкины Коты". На втором месте - кировская команда туристов-спортсменов "Храбрые Слоники" и 3 место - у городской службы спасения города Перми. Но такой итог - признаются участники лишь приятная формальность. Проверка себя, своих товарищей, получение знаний и навыков в области спасения и выживания в чрезвычайных ситуациях в условиях природной среды - вот главная награда, ведь после таких соревнований, кажется, что точно нет ничего невозможного.Карина Алоян при содействии пресс-службы ГУ МЧС по Кировской области.