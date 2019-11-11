Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку.

Ближайшие три матча подопечные Валентина Снигирёва проведут на выезде: 21 ноября – в Новомосковске против «Академии Михайлова», 23 ноября – с хоккеистами «Рязани», 25 ноября – с командой «Тверичи-СШОР».Напомним, что последние полтора месяца кирово-чепецкую молодёжку преследуют неудачи. Команда проиграла одиннадцать матчей подряд, опустившись на предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток».Спасая ситуацию, тренерский штаб провёл кадровую ротацию, однако эти меры ожидаемого результата пока не принесли. Накануне выезда команду покинул воспитанник кирово-чепецкого хоккея, один из лидеров атак Алексей Гаревских, но вернулся его одноклубник нападающий Вадим Вахрушев, начавший сезон в хоккейном клубе «Брянск».Также перед выездом в команде прошли выборы нового капитана. Тайным голосованием хоккеисты доверили этот пост форварду Александру Лаптеву. Его ассистентами стали Кирилл Гай и Данила Крапивин.