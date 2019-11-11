Прямой эфир
14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 11 ноя 16:04 Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами. 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 12 ноя 17:50 Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта 12 ноя 17:56 В Кирове появится необычный сквер 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 11 ноя 19:16 МХК «Олимпия» второй месяц без побед. 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70
$
63,75
70,53
18 ноября 15:37
18 ноя 14:59 В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь" 18 ноя 12:11 Кировские активисты обустраивают родник в деревне Сумороки 18 ноя 11:06 Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября 18 ноя 11:00 Жители Котельнича считают, что при реализации проектов ППМИ их мнение не учитывается 18 ноя 10:57 Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин 18 ноя 08:48 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку. 18 ноя 08:47 Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из своих главных соперников. 16 ноя 11:30 В «Олимп-Арене» началась модернизация освещения над ледовой площадкой. 15 ноя 17:59 В Кирове освятили два купола храма Великомученика и целителя Пантелеимона 15 ноя 17:54 Талантливые дети собрались на традиционном фестивале инклюзивного творчества "Мы вместе"
Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку.

Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку.

Сегодня, 08:48
273

Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку.

Ближайшие три матча подопечные Валентина Снигирёва проведут на выезде: 21 ноября – в Новомосковске против «Академии Михайлова», 23 ноября – с хоккеистами «Рязани», 25 ноября – с командой «Тверичи-СШОР».

Напомним, что последние полтора месяца кирово-чепецкую молодёжку преследуют неудачи. Команда проиграла одиннадцать матчей подряд, опустившись на предпоследнее, седьмое место в конференции «Восток».

Спасая ситуацию, тренерский штаб провёл кадровую ротацию, однако эти меры ожидаемого результата пока не принесли. Накануне выезда команду покинул воспитанник кирово-чепецкого хоккея, один из лидеров атак Алексей Гаревских, но вернулся его одноклубник нападающий Вадим Вахрушев, начавший сезон в хоккейном клубе «Брянск».

Также перед выездом в команде прошли выборы нового капитана. Тайным голосованием хоккеисты доверили этот пост форварду Александру Лаптеву. Его ассистентами стали Кирилл Гай и Данила Крапивин.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама