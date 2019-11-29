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В Кирове прошли соревнования сильнейших акробатов региона

В Кирове прошли соревнования сильнейших акробатов региона

Вчера, 18:18
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Роман Четвериков
В Кирове прошли соревнования сильнейших акробатов региона


Почти сразу после Нового года у акробатов начнется ответственный период. Им предстоит отбираться на окружные и российские соревнования. Декабрь в этом плане - пристрелочный месяц. Один из контрольно-проверочных стартов Мемориал маршала Конева.

Для тренеров акробатика давно перестала быть просто видом спорта. Они считают, что сегодня это скорее искусство. Причем близкое к театру. Акробатические спектакли придумывать непросто. Ведь до совершенства надо довести балансовые упражнения, бросково-прыжковый вольтиж и комбинацию.

МАКСИМ МИНИН, ТРЕНЕР ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ ДЮСШ-1:
«У нас каждым годом все сложнее удивить публику и судей, конечно, мы совершенствуем элементы. Делаем их более эффектными, композиции более накрученные и от этого программы получаются более интересными».

Мемориал Конева турнир мастерский и сюда приезжают за званиями. Желающих повысить норматив в Кирове обычно набирается достаточно. В этот раз их число приблизилось к тремстам. Ради победы акробатам приходится задействовать все внутренние резервы. А где-то и умение собраться в нужный момент.

МАША РОДИКИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это сказывается по элементам. С годами нарабатывается. Нужно доверять партнеру, чтобы уверенно делать элементы».

Кировчане уходящий год провели на достойном уровне. Становились победителями и призерами России. Есть чем гордиться и на европейской арене. Планка достижений вновь поднята. И она стимулирует конкурентов. Киров они выбирают как город, куда следует приезжать, чтобы проверить свое мастерство в сравнении со спортсменами одной из лучших акробатических школ страны.

ПАВЕЛ ПОПОВ, ТРЕНЕР ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«У кировской школы акробатики можно учиться профессиональному подходу к подготовке спортсменов. Желанию самих тренеров, их усердию и отношению к соревнованиям».

Хозяева в родных стенах не дали повода для огорчения наставников. 50 из них стали победителями, а 67 призёрами соревнований. Но главным было еще раз обкатать программы, которые, начиная с января, могут принести заслуженные награды в новом сезоне.
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