В Кирове прошли соревнования сильнейших акробатов региона

Почти сразу после Нового года у акробатов начнется ответственный период. Им предстоит отбираться на окружные и российские соревнования. Декабрь в этом плане - пристрелочный месяц. Один из контрольно-проверочных стартов Мемориал маршала Конева.Для тренеров акробатика давно перестала быть просто видом спорта. Они считают, что сегодня это скорее искусство. Причем близкое к театру. Акробатические спектакли придумывать непросто. Ведь до совершенства надо довести балансовые упражнения, бросково-прыжковый вольтиж и комбинацию.Мемориал Конева турнир мастерский и сюда приезжают за званиями. Желающих повысить норматив в Кирове обычно набирается достаточно. В этот раз их число приблизилось к тремстам. Ради победы акробатам приходится задействовать все внутренние резервы. А где-то и умение собраться в нужный момент.Кировчане уходящий год провели на достойном уровне. Становились победителями и призерами России. Есть чем гордиться и на европейской арене. Планка достижений вновь поднята. И она стимулирует конкурентов. Киров они выбирают как город, куда следует приезжать, чтобы проверить свое мастерство в сравнении со спортсменами одной из лучших акробатических школ страны.Хозяева в родных стенах не дали повода для огорчения наставников. 50 из них стали победителями, а 67 призёрами соревнований. Но главным было еще раз обкатать программы, которые, начиная с января, могут принести заслуженные награды в новом сезоне.