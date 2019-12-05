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Кировские лыжницы вошли в десятку сильнейших на всероссийских стартах.

Кировские лыжницы вошли в десятку сильнейших на всероссийских стартах.

Сегодня, 12:57
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Кировские лыжницы вошли в десятку сильнейших на всероссийских стартах.

В Сыктывкаре завершились отборочные соревнования на Юношеские Олимпийские Игры.

За путёвки в Лозанну боролись более 600 юношей и девушек 17-18 лет.

Наилучших результатов из кировчан добились воспитанницы регионального центра зимних видов спорта «Перекоп». Анна Кощеева стала восьмой в гонке на 5 км классическим стилем и десятой на дистанции 10 км свободным стилем. Эльвира Шабалина в состязаниях коньковым ходом пришла к финишу девятой.

Между тем сезон лыжных стартов в самом разгаре.

Сегодня в Пермском крае открывается второй этап Кубка России. Единственным кировским участником этих соревнований станет мастер спорта международного класса Владислав Скобелев. Ему предстоит выступить на трёх дистанциях: гонке классическим стилем на 20 км, спринте классическим стилем и гонке преследования свободным стилем на 15 км.

Напомним, что на первом этапе Кубка России в Хакасии в гонке на 10 км классическим стилем Владислав пришёл 15-м.
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