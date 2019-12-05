Кировские лыжницы вошли в десятку сильнейших на всероссийских стартах.

В Сыктывкаре завершились отборочные соревнования на Юношеские Олимпийские Игры.За путёвки в Лозанну боролись более 600 юношей и девушек 17-18 лет.Наилучших результатов из кировчан добились воспитанницы регионального центра зимних видов спорта «Перекоп». Анна Кощеева стала восьмой в гонке на 5 км классическим стилем и десятой на дистанции 10 км свободным стилем. Эльвира Шабалина в состязаниях коньковым ходом пришла к финишу девятой.Между тем сезон лыжных стартов в самом разгаре.Сегодня в Пермском крае открывается второй этап Кубка России. Единственным кировским участником этих соревнований станет мастер спорта международного класса Владислав Скобелев. Ему предстоит выступить на трёх дистанциях: гонке классическим стилем на 20 км, спринте классическим стилем и гонке преследования свободным стилем на 15 км.Напомним, что на первом этапе Кубка России в Хакасии в гонке на 10 км классическим стилем Владислав пришёл 15-м.