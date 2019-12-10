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Кировские пловцы стали призерами всероссийских соревнований.

Кировские пловцы стали призерами всероссийских соревнований.

Вчера, 16:18
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Кировские пловцы стали призерами всероссийских соревнований.

В Сыктывкаре состоялись всероссийские соревнования по плаванию «Юность России».

За медали боролись 400 спортсменов из разных регионов России. Кировскую область представляли 12 юных спортсменов из Кирова и Кирово-Чепецка.

В эстафетном плавании 4х50 метров вольным стилем команда пловцов Кировской области в составе Ивана Колдашова, Матвея Ившина, Максима Гвозденко, Артура Агалакова заняла 14 место среди 29 команд.

В комбинированной эстафете 4х50 метров тем же составом команда также заняла 14 место.

В личном зачёте Артур Агалаков завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом, Максим Гвозденко тоже завоевал третье место на дистанции 400 метров вольным стилем.

Следующий старт для кировских пловцов состоится 18 декабря. В Кирово-Чепецке будут организованы областные соревнования по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой.
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