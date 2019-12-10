Кировские пловцы стали призерами всероссийских соревнований.

В Сыктывкаре состоялись всероссийские соревнования по плаванию «Юность России».За медали боролись 400 спортсменов из разных регионов России. Кировскую область представляли 12 юных спортсменов из Кирова и Кирово-Чепецка.В эстафетном плавании 4х50 метров вольным стилем команда пловцов Кировской области в составе Ивана Колдашова, Матвея Ившина, Максима Гвозденко, Артура Агалакова заняла 14 место среди 29 команд.В комбинированной эстафете 4х50 метров тем же составом команда также заняла 14 место.В личном зачёте Артур Агалаков завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом, Максим Гвозденко тоже завоевал третье место на дистанции 400 метров вольным стилем.Следующий старт для кировских пловцов состоится 18 декабря. В Кирово-Чепецке будут организованы областные соревнования по плаванию памяти мастера спорта международного класса Яны Шамаровой.