В Слободском состоялись показательные выступления сильнейших мотогонщиков мира

На слободском стадионе "Труд" состоялись показательные выступления сильнейших мотогонщиков мира. Таким образом они подвели черту под учебно-тренировочными сборами по ледовому спидвею.Перед выездом на торжественное построение в боксах полным ходом идет проверка инвентаря и мототехники. Перед стартом последние советы и наставления тренеров. Подготовка к ледовому спидвею требует проработки всех деталей. Свой мотоцикл Сергей Володин собрал практически вручную. Настроил, как говорится, под себя. Как опытный гонщик, он знает. Ретивая "лошадка" может быть капризной. Но ее поведение на льду только в руках самого спортсмена.Проверить на деле колеса и моторы. Это было и остается одной из основных задач учебно-тренировочных сборов. Для Слободского они не редкость. Мотогонщики приезжают сюда каждый раз под конец года. Прежде всего, притягивает качество льда. В этот раз его приготовили по новой технологии.Сплав молодости и азарта - с одной стороны и опыта с хладнокровием с другой. Это особенность соревнований, в которых практически нет возрастных ограничений.На виражах, до конца выжимая ручку газа, спортсмены рискуют постоянно. Уже на первых заездах несколько участников слетели с трассы. Неправильно вписался в поворот. Пережал сцепление. Но азарт и жажда победной скорости еще больше добавляет куража. У каждого из участников своя тактика. Некоторые предпочитают захватывать лидерство с первых метров. Другие, наоборот, держатся на вторых ролях, наступают на пятки лидерам и выжидают любую возможность для атаки. Главное не упустить момент и вовремя обойти преследователей. Ледовый спидвей — это праздник для любителей мотогонок. Неудивительно, что трибуны стадиона заполняются под завязку. И этой зимой поводов прийти на них у слобожан будет немало. После мотогонок им предстоит увидеть этапы соревнования по автомобильным трековым гонкам.