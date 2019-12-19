Сильнейшие боксеры боролись за медали Чемпионата и Первенства области

Конец года областная федерация бокса традиционно определяет, как время проведения главных внутренних турниров - Чемпионата и Первенства области. Поединки прошли во Дворце Единоборств.Финалы. Это было и остается украшением боксерских соревнований. И те, кто до них добирается, не разочаровывают ожидания трибун, готовых вынести самую объективную оценку тому, как выросли в мастерстве кировские боксеры за год.Его учили нападать первым и быть инициативным. Станислав Сколов представлял школу бокса Слободского. Ее воспитанники частые участники решающих поединков. Правда, не всегда они складываются для них успешно. Вот и Станислав был вынужден смириться с судейским решением не в свою пользу.Состав финалистов придал зрелищности всем без исключения поединкам. В каждом из них боксерам было что доказывать. Особое старание проглядывалась у тех, чей послужной список заполнен единичными боями со скромными успехами. Участие на главном областном турнире хорошая возможность набраться опыта и быть готовым к встрече с более сильными соперниками.Большинство боксеров выступало по Первенству. Средние и старшие юноши составляют фундамент областного бокса. Он активно развивается в восьми районах. И между ними год от года разворачивается серьезная борьба на ринге. Все они заинтересованы в подготовке сильных ребят. Чтобы те могли постоять за честь региона на выездных соревнованиях.По итогам Чемпионата и Первенства будут сформированы сборные команды по всем возрастам. Первая половина будущего года — это время проведения окружных и российских турниров. И быть готовыми к ним главная задача для спортсменов и тренеров.