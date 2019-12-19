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Сильнейшие боксеры боролись за медали Чемпионата и Первенства области

Сильнейшие боксеры боролись за медали Чемпионата и Первенства области

Вчера, 15:09
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Роман Четвериков
Сильнейшие боксеры боролись за медали Чемпионата и Первенства области


Конец года областная федерация бокса традиционно определяет, как время проведения главных внутренних турниров - Чемпионата и Первенства области. Поединки прошли во Дворце Единоборств.

Финалы. Это было и остается украшением боксерских соревнований. И те, кто до них добирается, не разочаровывают ожидания трибун, готовых вынести самую объективную оценку тому, как выросли в мастерстве кировские боксеры за год.

СТАНИСЛАВ ГРИБИНЮК, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ДЮСШ Г.СЛОБОДСКОЙ:
«Идеальных у нас нет. Все либо худенькие, пухленькие, стройные. Какие дети к нам идут с такими и работаем. Но главное дух, характер».

Его учили нападать первым и быть инициативным. Станислав Сколов представлял школу бокса Слободского. Ее воспитанники частые участники решающих поединков. Правда, не всегда они складываются для них успешно. Вот и Станислав был вынужден смириться с судейским решением не в свою пользу.  

СТАНИСЛАВ СКОЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Он хитрый, хорошо боксирует. В движениях побыстрее, посмелее».

Состав финалистов придал зрелищности всем без исключения поединкам. В каждом из них боксерам было что доказывать. Особое старание проглядывалась у тех, чей послужной список заполнен единичными боями со скромными успехами. Участие на главном областном турнире хорошая возможность набраться опыта и быть готовым к встрече с более сильными соперниками.

ЕВГЕНИЙ МАТАНЦЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это точность ударов, не размашисто и надо искать точки на сопернике».

Большинство боксеров выступало по Первенству. Средние и старшие юноши составляют фундамент областного бокса. Он активно развивается в восьми районах. И между ними год от года разворачивается серьезная борьба на ринге. Все они заинтересованы в подготовке сильных ребят. Чтобы те могли постоять за честь региона на выездных соревнованиях.

АЛЕКСАНДР ГРУХИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Бокс помолодел. Некоторые регионы проводят Первенство и среди 10-летних. И выходя в ринг на Первенствах России 12-летние боксеры имеют по 20-30 боев».

По итогам Чемпионата и Первенства будут сформированы сборные команды по всем возрастам. Первая половина будущего года — это время проведения окружных и российских турниров. И быть готовыми к ним главная задача для спортсменов и тренеров. 
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