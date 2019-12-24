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В Вересниках состоялись соревнования по легкой атлетике "Русская Метелица"

В Вересниках состоялись соревнования по легкой атлетике "Русская Метелица"

Вчера, 19:30
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Роман Четвериков
В Вересниках состоялись соревнования по легкой атлетике


В манеже "Вересники" прошли соревнования "Русская Метелица". В них приняли участие около 300 легкоатлетов из Кирова и регионов России.

Под конец года старты у легкоатлетов берут паузу. Но "Русская Метелица" дает возможность еще раз посоревноваться и избежать долгого перерыва. Старт проводится по личному первенству. В его программу включены дистанции 200, 800 и 3000 метров. Первая считается спринтерской и требует особого подхода к ее преодолению.

АНАСТАСИЯ КУРОЧКИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Просто нужно сразу начать бежать и вообще нигде не медлить. Если где-то затупишь, то все, не выкарабкаешься».

В забегах принимали участие спортсмены четырех возрастных групп. От 13 до 18 лет и старше. Формируя списки участников, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого легкоатлета. Но все они без исключения постарались показать лучшее личное время. Виктория Торопова из Сыктывкара при отборе на финал двухсотметровки выбежала из 27 секунд. Ее время стало лучшим. И как лидер в решающем забеге она снова оставила за спиной своих соперниц.

ВИКТОРИЯ ТОРОПОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Дорожка такая мягкая. Бежишь и прямо летишь по ней».

С появлением крытого манежа в регионе повысилось качество организации соревнований, растет уровень легкоатлетов и квалификация судейского состава. В новом сезоне поставлена задача вывести региональные старты на всероссийский уровень.

АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все соревнования, которые пройдут в 20-м году, а их у нас будет 4-5, все привлекут большое количество спортсменов из разных уголков нашей страны».

На следующий год "Русская Метелица", проводимая на призы мастера спорта международного класса Анны Альминовой, вошла в календарь официальных соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики. А это значит, что она привлечет в областной центр еще больше талантливых спортсменов со всей страны.
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