В Вересниках состоялись соревнования по легкой атлетике "Русская Метелица"

В манеже "Вересники" прошли соревнования "Русская Метелица". В них приняли участие около 300 легкоатлетов из Кирова и регионов России.Под конец года старты у легкоатлетов берут паузу. Но "Русская Метелица" дает возможность еще раз посоревноваться и избежать долгого перерыва. Старт проводится по личному первенству. В его программу включены дистанции 200, 800 и 3000 метров. Первая считается спринтерской и требует особого подхода к ее преодолению.В забегах принимали участие спортсмены четырех возрастных групп. От 13 до 18 лет и старше. Формируя списки участников, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого легкоатлета. Но все они без исключения постарались показать лучшее личное время. Виктория Торопова из Сыктывкара при отборе на финал двухсотметровки выбежала из 27 секунд. Ее время стало лучшим. И как лидер в решающем забеге она снова оставила за спиной своих соперниц.С появлением крытого манежа в регионе повысилось качество организации соревнований, растет уровень легкоатлетов и квалификация судейского состава. В новом сезоне поставлена задача вывести региональные старты на всероссийский уровень.На следующий год "Русская Метелица", проводимая на призы мастера спорта международного класса Анны Альминовой, вошла в календарь официальных соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики. А это значит, что она привлечет в областной центр еще больше талантливых спортсменов со всей страны.