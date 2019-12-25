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В Верхошижемье состоялась традиционная Новогодняя лыжная гонка

В Верхошижемье состоялась традиционная Новогодняя лыжная гонка

Вчера, 11:13
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Роман Четвериков
В Верхошижемье состоялась традиционная Новогодняя лыжная гонка


Профессиональные спортсмены, любители лыжного спорта и активного образа жизни вышли на дистанции Новогодней гонки в Верхошижемье. Она проводится уже более 20 лет и с каждым разом становится все массовой. В этот раз число заявок приблизилось к тысяче.

Участникам первого забега было не до тонкостей лыжного спорта. Они с ним только знакомятся и новогодняя гонка у многих первое в жизни соревнование. Дистанция символическая 300 метров. Но пройти ее все пытались в силу своих возможностей. Правда, не догадываясь, что финиш у каждого будет чемпионским.

Еще до начала гонки у организаторов было предположение, что она станет рекордной по числу участников. Созданные условия, да еще в канун Нового года, постоянно подогревают интерес к этому лыжному старту. По дистанциям он, как и другие соревнования зимы, рассчитан на любую возрастную категорию. Наиболее массовыми оказались забеги на 2 и 3 километра для юношей и девушек.  

ЮЛИЯ КОЖИНА:
«Сначала должны ехать безшажным и делать рывок вперед, чтобы быть быстрее и скоростнее. Ощущение праздника есть? Да, чтобы занять 5 место и понять, как дальше развиваться в спорте».

Новогодняя гонка плавно связывает два лыжных сезона. Уходящего 19-го года и наступающего 20-го. В этот раз рекордным выглядело представительство регионов России. Московская область, Нижегородская, республики Чувашия и Марий-Эл. Верхошижемье притягивает как трассой, так и погодой, которую в конце декабря большинство называет лыжной.

ОЛЬГА СУСЛОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Снежный покров он еще маловат и участников мы предупреждаем, чтобы были предельно внимательны и осторожны на дистанции. Падать в снег лучше, чем на жесткую лыжню».

Что еще свойственно новогодней лыжне, так это вносимые новшества в регламент ее проведения. Хотя победы здесь удостаиваются все, кто, несмотря на годы, предан лыжному спорту, и кто своим примером вовлекает в него людей от мала до велика.
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