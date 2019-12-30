Прямой эфир
31 дек 11:12 Жители поселка Дороничи создали новогоднее настроение своими руками 31 дек 17:24 В Кирове бобры вновь заявили о себе 31 дек 19:30 За праздничным настроением кировчане могут направиться на Театральную площадь 31 дек 19:30 В новогоднюю ночь кировчан ждут три городских площадки 30 дек 19:30 В Даровском районе продолжается ремонт понтонного моста через Молому у поселка Суборь 31 дек 11:13 В Верхошижемье состоялась традиционная Новогодняя лыжная гонка 30 дек 19:30 В Лянгасово прошел большой детский праздник, посвящённый открытию главной ёлки района 30 дек 19:30 В Вересниках состоялись соревнования по легкой атлетике "Русская Метелица" 31 дек 17:26 В библиотеке имени Пушкина состоялся предновогодний бал 05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными
-11°C
$
61,91
69,38
06 января 17:25
06 янв 11:10 Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в "Перекопе" 06 янв 11:08 В музее имени Грина открылась выставка акварелей Татьяны Дедовой 06 янв 11:06 Сотрудники пожнадзора провели рейд по домам с печным отоплением 06 янв 11:03 Как уберечь домашних питомцев от стресса в новогодние праздники 06 янв 11:02 Сотрудники МЧС напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду 05 янв 12:36 Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева 05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными 05 янв 12:24 Кировская область включилась в проект по «прямым выплатам» пособий 04 янв 13:09 На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту 04 янв 12:58 В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша
Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в "Перекопе"

Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в "Перекопе"

Сегодня, 11:10
138
Роман Четвериков
Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в


В "Перекопе" новогодние праздники проходят под знаком Чемпионата и Первенства области по лыжным гонкам.

С погодой повезло, лыжи катят отлично. Таково мнение большинства участников Чемпионата и Первенства. Их насчитывается более четырехсот. Что уже можно считать рекордной цифрой для основного лыжного старта региона. В нем соревнуются юноши, юниоры и взрослые. Дистанции рассчитаны на 3, 5 и 10 километров.

АНАСТАСИЯ ВЛАСИХИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Больше нравиться масс-старт и еще длинные дистанции. Сейчас бежали 5 километров, это средне».

Грамотно разложить силы на трассе это умение без которого победы не приходят к лыжникам. Екатерина Щепанская одно время считалась перспективной спортсменкой. Но сейчас она раскрывает себя в биатлоне. Что не мешает ей бегать в прежней родной стихии. Правда, результат у девушки стоит на втором месте.

ЕКАТЕРИНА ЩЕПАНСКАЯ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я приехала сюда чисто провести тренировку. Взбодриться после праздников, выгнать все салаты. Не было цели тут выиграть и показать свой максимум».

Чемпионат и Первенство проходят по туровой системе. В "Перекопе" было положено начало соревнованиям. Победители после всех гонок определятся ранней весной. Но уже сейчас тренерам важно определиться с теми, кто будет достоен войти в состав сборной команды для участия в российских стартах.

ИГОРЬ ОБУХОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Появляются новые ребята из районов, из Кирова. Постоянно идет борьба за место в команде».

Борьба обусловлена количеством сборников. Их должно по пять у юношей и девушек. Исходя из промежуточных итогов Чемпионата и Первенства, кировчане настроены в этом сезоне достойно представит регион на российской арене. Заявить о себе они смогут уже в двадцатых числах января, когда "Перекоп" примет соревнования по отбору на Первенство мира по юниорам и молодежи.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама