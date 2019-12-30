Чемпионат и Первенство области по лыжным гонкам в "Перекопе"

В "Перекопе" новогодние праздники проходят под знаком Чемпионата и Первенства области по лыжным гонкам.С погодой повезло, лыжи катят отлично. Таково мнение большинства участников Чемпионата и Первенства. Их насчитывается более четырехсот. Что уже можно считать рекордной цифрой для основного лыжного старта региона. В нем соревнуются юноши, юниоры и взрослые. Дистанции рассчитаны на 3, 5 и 10 километров.Грамотно разложить силы на трассе это умение без которого победы не приходят к лыжникам. Екатерина Щепанская одно время считалась перспективной спортсменкой. Но сейчас она раскрывает себя в биатлоне. Что не мешает ей бегать в прежней родной стихии. Правда, результат у девушки стоит на втором месте.Чемпионат и Первенство проходят по туровой системе. В "Перекопе" было положено начало соревнованиям. Победители после всех гонок определятся ранней весной. Но уже сейчас тренерам важно определиться с теми, кто будет достоен войти в состав сборной команды для участия в российских стартах.Борьба обусловлена количеством сборников. Их должно по пять у юношей и девушек. Исходя из промежуточных итогов Чемпионата и Первенства, кировчане настроены в этом сезоне достойно представит регион на российской арене. Заявить о себе они смогут уже в двадцатых числах января, когда "Перекоп" примет соревнования по отбору на Первенство мира по юниорам и молодежи.