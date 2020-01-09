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На базе спорткомплекса "Трамплин" состоялись «Рождественские лыжные гонки»

На базе спорткомплекса "Трамплин" состоялись «Рождественские лыжные гонки»

Вчера, 15:39
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Роман Четвериков
На базе спорткомплекса


На базе спорткомплекса "Трамплин" состоялись «Рождественские лыжные гонки».  Соревнования год от года собирают все больше участников.

Это были уже 17-е по счету соревнования. Юбилейные гонки не за горами, но организаторы уже сейчас с волнением и тревогой ждут их. Как бы не пришлось проводить отбор среди всех желающих выйти на этот январский старт. Нынче число участников перешагнуло отметку в 500 человек. Среди них сильнейшие лыжники области и те, кто на них только начинает равняться. Для них дистанции спринтерские. В 1 и 2 с половиной километра. Пройти их, отдав все силы, стремился каждый участник. Некоторые впервые вышли на рождественскую трассу, и она показалась им не сложной.  

ЕКАТЕРИНА МИХЕЕВА:
«Так-то все хорошо, бежать легко было. Только в начале волновалась чуть-чуть».





ЗЛАТА САМОДЕЛКИНА:
«Тяжело было бежать. Лыжи не очень хорошо катили».

Особенность гонки в том, что под нее выбран классический стиль. По отзывам многих, он более интересен, нежели свободный. Азарт на лыжне заложен и в регламенте. Более взрослые спортсмены традиционно соревнуются в два этапа. Сначала пролог, а затем десятка лучших в каждом возрасте и группе выходят в финальную стадию. Где уже по итогам масс-старта определяют победителя и призеров одних из самых интересных лыжных состязаний региона.  

ВЛАДИМИР РЫКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
Он больше важен для малышей. Они очень готовятся к этим соревнованиям. Проводятся в середине зимнего сезона и авторитет этого старта большой. Плюс, интересный наградной фонд».

Для юных лыжников январь насыщен стартами. Это и "Быстрая лыжня" и Первенство области. "Рождественская гонка" не дополнение к ним, а серьезная проверка готовности к зимнему сезону. И на его экваторе кировчане в конкуренции с лыжниками из нескольких регионов России показали быстрый ход и хорошее время.
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