Во Дворце культуры «Родина» прошел традиционный праздник «Звёзды вятского спорта»

В списке лучших спортсменов области появились новые имена. Так решила экспертная комиссия, ежегодно определяющая несколько десятков чемпионов области. Почти что в полном составе они традиционно появляются на празднике "Звезды вятского спорта", который прошел в ДК "Родина".19-й год стал для Артема Клепикова по-настоящему золотым. Юноше не было равных на всех крупных турнирах по гиревому спорту. Начиная с Кубка России и заканчивая чемпионатом мира. Поэтому в число лучших спортсменов региона он вошел заслуженно.При выборе сильнейших эксперты придерживаются простого правила. Учитываются только абсолютно лучшие результаты, показанные кировчанами на российских и международных соревнованиях.Для Ивана Рычкова церемония награждения дебютная. Но его тренеры уверены. В областном фехтовании загорается новая звезда, которая еще не раз будет успешно выступать на дорожке.Более трехсот шестидесяти победителей российских и международных соревнований. Еще больше кировчан стали на них призерами. Высокие результаты достигнуты спортсменами-паралимпийцами и сурдлимпийцами. Все это указывает на поступательное развитие спорта в области.Соперничество за попадание на звездный пьедестал, конечно, условное. Но через год на нем окажутся именно те, кто будет стремиться отдать все силы для достижения большой личной спортивной победы.