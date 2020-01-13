Во Дворце культуры «Родина» прошел традиционный праздник «Звёзды вятского спорта»

В списке лучших спортсменов области появились новые имена. Так решила экспертная комиссия, ежегодно определяющая несколько десятков чемпионов области. Почти что в полном составе они традиционно появляются на празднике "Звезды вятского спорта", который прошел в ДК "Родина".
19-й год стал для Артема Клепикова по-настоящему золотым. Юноше не было равных на всех крупных турнирах по гиревому спорту. Начиная с Кубка России и заканчивая чемпионатом мира. Поэтому в число лучших спортсменов региона он вошел заслуженно.
АРТЕМ КЛЕПИКОВ, ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2019:
«За счет хорошего подхода тренера. Он следит за тем, чтобы мы делали чуть больше, чем соперники. Все тренировки тяжелые и если это так, то мы движемся в правильном направлении».
При выборе сильнейших эксперты придерживаются простого правила. Учитываются только абсолютно лучшие результаты, показанные кировчанами на российских и международных соревнованиях.
АЛЕКСАНДР ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уважаемые друзья. Именно вами гордится Кировская область и мы от вас ждем огромных достижений».
Для Ивана Рычкова церемония награждения дебютная. Но его тренеры уверены. В областном фехтовании загорается новая звезда, которая еще не раз будет успешно выступать на дорожке.
ИВАН РЫЧКОВ, ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2019:
«Я даже не помню почему выбрал этот спорт. Стало получаться и продолжаю развиваться. Я поставил себе цель стать олимпийским чемпионом».
Более трехсот шестидесяти победителей российских и международных соревнований. Еще больше кировчан стали на них призерами. Высокие результаты достигнуты спортсменами-паралимпийцами и сурдлимпийцами. Все это указывает на поступательное развитие спорта в области.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловно любые победы на официальных соревнованиях важны и они являются индикатором нашей совместной работы. Работы министерства спорта и молодежной политики, руководителей и коллективов спортшкол, коллективов федераций и конечно, самих спортсменов».
Соперничество за попадание на звездный пьедестал, конечно, условное. Но через год на нем окажутся именно те, кто будет стремиться отдать все силы для достижения большой личной спортивной победы.