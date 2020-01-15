В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба". Первый же финал по старшим юношам показал, что каждая команда, выходя на лед, стремится только к победе.По числу зрителей эта встреча обошла два предыдущих финала. Порой яростная поддержка родителей и близких - это то, что нужно ребятам. Взрослые словно сами играют в хоккей и жаждут победы. Но никто не мог и предположить, что в игре за первое место она придет к одной из команд в лучших традициях хоккейных битв за мировое или олимпийское золото."Золотая шайба" все дальше уходит от областного центра. По количеству районные команды, участвующие в ней, в скором времени сравняются и могут даже обойти участников, представляющих Киров. Одним из таких центров детского хоккея стало Стулово Слободского района.Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова в области проходит уже не первый год. И за время родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.На стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. В нем уже родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.