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В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба"

В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба"

Сегодня, 11:59
264
Роман Четвериков
В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов


В Кирове стартовал региональный этап всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба". Первый же финал по старшим юношам показал, что каждая команда, выходя на лед, стремится только к победе.

По числу зрителей эта встреча обошла два предыдущих финала. Порой яростная поддержка родителей и близких - это то, что нужно ребятам. Взрослые словно сами играют в хоккей и жаждут победы. Но никто не мог и предположить, что в игре за первое место она придет к одной из команд в лучших традициях хоккейных битв за мировое или олимпийское золото.

ЕВГЕНИЙ МОЗГУНОВ:
«Сейчас они нападали, мы перехватили инициативу, и сейчас нападаем».

"Золотая шайба" все дальше уходит от областного центра. По количеству районные команды, участвующие в ней, в скором времени сравняются и могут даже обойти участников, представляющих Киров. Одним из таких центров детского хоккея стало Стулово Слободского района.

ЮРИЙ ВЫЛЕГЖАНИН, ХОККЕЙНЫЙ ТРЕНЕР:
«Стулово хороший соперник. С ними приятно играть, их приглашаем. Игра хорошая, комбинационная».

Уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. Турнир под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова в области проходит уже не первый год. И за время родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА РФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
«Для них "Золотая шайба" это вершина. Есть и вторая вершина, то турнир "Надежда", но в нем не будут участвовать финалисты».

На стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал. В нем уже родилась серьезная конкуренция. Особенно в младшей и средней возрастной группе.
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