В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг. Этот турнир проводился всего лишь в третий раз, но интерес к нему у юношей и взрослых уже высок.Грэпплинг – вид борьбы, в котором гармонично сочетаются приёмы, взятые из различных видов единоборств. Решающую роль в нем играет не мощность и сила борца, а использование эффективной техники. Еще одна отличительная черта этой борьбы. Здесь практически отсутствуют ограничения на применение удушающих и болевых приёмов.Поединок длится 5 мин. Но, как и любому амбициозному спортсмену многим в грепплинге хочется досрочных побед. Ради них приходится думать головой и подлавливать соперника на ошибках. Быстрота реакции залог успеха. На областном чемпионате на него рассчитывали несколько десятков борцов. И даже девушки.Грэпплинг считается довольно молодым видом борьбы. Он быстро набирает популярность и уже сегодня выступает важной борцовской платформой для всех тех, кто желает участвовать в смешанных единоборствах ММА.Турнир служил отбором на окружной Чемпионат и Первенство по грепплингу. В прошлом году на нем была завоевана бронзовая медаль. И это пока первая серьезная награда кировских грепплеров. И не последняя, уверены они, показав в поединках высокие навыки борьбы, которую за техничность, интеллектуальность и красоту называют настоящими шахматами на ковре.