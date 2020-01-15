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В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг

В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг

Сегодня, 15:17
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Роман Четвериков
В ДЮСШ


В ДЮСШ "Юность" прошел областной чемпионат по борьбе грепплинг. Этот турнир проводился всего лишь в третий раз, но интерес к нему у юношей и взрослых уже высок.

Грэпплинг – вид борьбы, в котором гармонично сочетаются приёмы, взятые из различных видов единоборств. Решающую роль в нем играет не мощность и сила борца, а использование эффективной техники. Еще одна отличительная черта этой борьбы. Здесь практически отсутствуют ограничения на применение удушающих и болевых приёмов.

НИКИТА ВЫЛЕГЖАНИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Приемов огромное количество. Каждый по-своему интересен. Мне нравиться треугольники делать».

Поединок длится 5 мин. Но, как и любому амбициозному спортсмену многим в грепплинге хочется досрочных побед. Ради них приходится думать головой и подлавливать соперника на ошибках. Быстрота реакции залог успеха. На областном чемпионате на него рассчитывали несколько десятков борцов. И даже девушки.

АЛЕКСЕЙ БУТОРИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Считаю, что мало травм здесь можно получить. Это если сравнить с ударными видами спорта».

Грэпплинг считается довольно молодым видом борьбы. Он быстро набирает популярность и уже сегодня выступает важной борцовской платформой для всех тех, кто желает участвовать в смешанных единоборствах ММА.

АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ММА:
«Грепплинг входит в состав подготовки бойца ММА. Но появились желающие бороться только в нем».

Турнир служил отбором на окружной Чемпионат и Первенство по грепплингу. В прошлом году на нем была завоевана бронзовая медаль. И это пока первая серьезная награда кировских грепплеров. И не последняя, уверены они, показав в поединках высокие навыки борьбы, которую за техничность, интеллектуальность и красоту называют настоящими шахматами на ковре.
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