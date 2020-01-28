В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях

Цепкие, ловкие, быстрые. В Кирове прошел городской Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях. Какие испытания ждали спортсменов?В этом зале последняя возрастная группа, задействованная на соревнованиях. Перед ними туристические навыки показали школьники не старше 15 лет. Прохождение дистанции у юниоров - экстрим совсем другого уровня. Его они получают уже не в первый раз. Без тренировок новичок не справится с трассой, разбитой на несколько этапов.Навесная переправа, спуск и подъем по перилам, преодоление стенда с зацепами. Снаряжение почти как у альпиниста. Таковыми эти ребята себя и считают. Вот только им приходится все делать в движении и на скорости. Несмотря на то, что задание дано на трассе 2 класса.На открытом воздухе спортивный туризм смотрится менее динамично. У спортсменов есть возможность покрывать большие расстояния и есть время, что подумать над планом действий по дистанции. В зале они работают над техникой. Но не забывают, что кто-из них должен стать лучшим.В Чемпионате и Первенстве приняло участие более 100 кировских школьников. Этот городской старт пока единственная возможность показать себя в спортивном туризме на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.Интерес к туризму как к активному виду спорта и отдыха у ребят растет. Тем более, что в нем помимо повышения технического мастерства, можно выполнять и спортивные разряды.