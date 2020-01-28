Прямой эфир
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
$
62,83
69,23
28 января 22:25
28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ 28 янв 15:16 С 1 февраля проезд в общественном транспорте Кирова будет стоить 26 рублей. 28 янв 14:57 Кировчане отметили День памяти жертв геноцида Второй мировой войны 28 янв 12:12 Кировчане стали лучшими на Международном конкурсе "Славянские встречи" 28 янв 12:11 Ежегодный студенческий бал в Кирове посвятили 75-летию Победы 28 янв 12:08 Кировчане отметили день полного снятия блокады Ленинграда 28 янв 10:57 Председатель ОЗС Владимир Бакин с рабочим визитом посетил Нолинский район 28 янв 10:53 Улица Казанская в Кирове из-за прорыва трубы оказалась затоплена кипятком
В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях

В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях

Сегодня, 17:55
135
Роман Четвериков
В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях


Цепкие, ловкие, быстрые. В Кирове прошел городской Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях. Какие испытания ждали спортсменов?

В этом зале последняя возрастная группа, задействованная на соревнованиях. Перед ними туристические навыки показали школьники не старше 15 лет. Прохождение дистанции у юниоров - экстрим совсем другого уровня. Его они получают уже не в первый раз. Без тренировок новичок не справится с трассой, разбитой на несколько этапов.  

ИГНАТ УШАКОВ:
«Просто вот гоняют по навесным стендам. Придумывают для тебя тактику специальную, чтобы быстрее все было».

Навесная переправа, спуск и подъем по перилам, преодоление стенда с зацепами. Снаряжение почти как у альпиниста. Таковыми эти ребята себя и считают. Вот только им приходится все делать в движении и на скорости. Несмотря на то, что задание дано на трассе 2 класса.

НИКИТА КЛИНОВОЙ:
«На более высоком уровне все автоматически. Не задумываешься, какой карабин открыть, чтобы встегнуть».

На открытом воздухе спортивный туризм смотрится менее динамично. У спортсменов есть возможность покрывать большие расстояния и есть время, что подумать над планом действий по дистанции. В зале они работают над техникой. Но не забывают, что кто-из них должен стать лучшим.

В Чемпионате и Первенстве приняло участие более 100 кировских школьников. Этот городской старт пока единственная возможность показать себя в спортивном туризме на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.

СВЕТЛАНА КНЯЗЕВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Область в этом виде не проводится по техническим причинам. У нас нет сертифицированных залов».

Интерес к туризму как к активному виду спорта и отдыха у ребят растет. Тем более, что в нем помимо повышения технического мастерства, можно выполнять и спортивные разряды.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама