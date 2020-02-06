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08 февраля 12:58
08 фев 11:39 МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ. 07 фев 18:10 В Кирове проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Рояль-концерт» 07 фев 18:00 Кировские школьники попробовали себя в коммерции 07 фев 17:57 Запретят ли в кировских школах использование смартфонов? 07 фев 15:03 В «Галерее Прогресса» открылась выставка, приуроченная к 150-летию художника Аркадия Рылова 07 фев 11:10 В доме на улице Маклина в городе Кирове не работают лифты из-за долгов УК 07 фев 11:04 Депутаты ОЗС провели расширенное выездное заседание в городе Уржуме 07 фев 11:02 Общественные обсуждения по проекту техзадания объекта «Лубягино» пройдут 11 марта 07 фев 09:52 В поселке Садаковском сгорел "Ниссан Патрол". 06 фев 17:46 В Кирове прошло совещание председателей арбитражных судов
МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ.

МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ.

Сегодня, 11:39
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МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ.

МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ. 8, 9 и 11 февраля подопечные Алексея Демакова принимают команду «АК-59» из Перми.

В матчах первого круга кирово-чепецкая молодёжка дважды проиграла этому сопернику на выезде - 1-5 и 2-8.

На сегодня в активе «АК-59» 39 очков и пятое место в конференции «Восток». «Олимпия» с 23 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Напомним, что на старте нынешней домашней серии кирово-чепецкая молодёжка дважды проиграла глазовскому «Прогрессу» - 2-3 и 1-7. В тренерском штабе «Олимпии» заявляют, что провели работу над ошибками и готовы к достойному противостоянию с новым соперником.

Сообщается также, что 8 февраля в составе «Олимпии» на лёд выйдут сразу два игрока юниорской команды – нападающие Дмитрий Шургин и Никита Кузнецов. Причём, для Никиты этот матч станет дебютным в НМХЛ.
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