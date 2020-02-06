МХК «Олимпия» продолжает серию домашних матчей первенства НМХЛ. 8, 9 и 11 февраля подопечные Алексея Демакова принимают команду «АК-59» из Перми.В матчах первого круга кирово-чепецкая молодёжка дважды проиграла этому сопернику на выезде - 1-5 и 2-8.На сегодня в активе «АК-59» 39 очков и пятое место в конференции «Восток». «Олимпия» с 23 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.Напомним, что на старте нынешней домашней серии кирово-чепецкая молодёжка дважды проиграла глазовскому «Прогрессу» - 2-3 и 1-7. В тренерском штабе «Олимпии» заявляют, что провели работу над ошибками и готовы к достойному противостоянию с новым соперником.Сообщается также, что 8 февраля в составе «Олимпии» на лёд выйдут сразу два игрока юниорской команды – нападающие Дмитрий Шургин и Никита Кузнецов. Причём, для Никиты этот матч станет дебютным в НМХЛ.