Кировские спортсмены успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу

Серьезная и даже изнуряющая подготовка отразилась на выступлении кировчан на Чемпионате и Первенстве ПФО по ушу. Наши спортсмены завоевали свыше 50 медалей, и большая часть из них - золотые.Пяти минут им хватает, чтобы подготовить площадку для тренировки. Дисциплина у этих ребят теперь почти что врожденное качество. На ней, во многом, и завязан успех в ушу. Одно время кировская школа славилась по стране. Сейчас идет смена поколений. И возрождать былые традиции приходится вот этим мальчишкам и девчонкам. Они занимаются не первый год. Имеется и опыт выступлений на округе. Никита Созинов поделился воспоминанием о первом своем турнире.Второй заход на ПФО уже наделил Никиту званием чемпиона. Честь региона отстаивали 29 человек от 8 до 18 лет. То, что они сделали, стало гордостью для тренеров. 55 завоеванных наград. 23 из них золотые. Среди победителей Софья Кошкина. На подиум она поднималась неоднократно. Чаще всего на второе место. Поэтому от выступления в Перми осталась небольшая неудовлетворенность.Бесконтактное ушу делится на традиционное и спортивное. С 22-го года ушу включено в программу Юношеских олимпийских Игр. Это решение МОК станет большим стимулом в развитии боевого искусства. И кировчане намерены быть в нем не на последних ролях.Кировчане в командном зачете на Чемпионате и Первенстве ПФО заняли второе место. Теперь от округа должна быть сформирована сборная команда. Планируется, что около 10 человек войдут в нее от Кировской области. В конце марта им предстоит поехать на основной внутренний турнир по ушу в Москву.